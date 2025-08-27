Filman escena con los Weasley

Las cámaras siguen rodando para la nueva serie de Harry Potter de HBO en locaciones de Londres, y ahora fue el turno de los integrantes de la familia Weasley para deslumbrar a los fans con un par de escenas.

Pese a que gran parte del rodaje del esperado show televisivo se realiza en los Estudios Leavesden, también han habido varias secuencias filmadas en exteriores, y este fin de semana la producción se trasladó a la estación de King´s Cross, en Londres.

De acuerdo con imágenes compartidas por el Daily Mail, este domingo se rodaron imágenes de la famosa escena del Andén 9 ¾ de las novelas, durante la cual los nuevos rostros de la familia Weasley fueron captados en plena acción.

En las fotografías aparecieron Alastair Stout como Ron Weasley; Tristan Harland como Fred Weasley; Gabriel Harland como George Weasley; Ruari Spooner como Percy Weasley; Grace Cochrane como Ginny Weasley y Katherine Parkinson como Molly Weasley.

Todos ellos estuvieron ataviados como sus personajes, corriendo en la estación, y con sus características cabelleras rojizas. Alrededor, varios testigos y fans de la saga presenciaron la acción.

La serie de Harry Potter se seguirá rodando hasta mayo de 2026 y se prevé su estreno para 2027. La segunda temporada comenzará a filmarse inmediatamente después de la primera, tras un breve descanso.



