Vuelve D´Alessio por los últimos aplausos

En los dos años y ocho meses que ha sido invitado especial del Gracias Tour, Ernesto D´Alessio no solo ha estrechado mayores lazos con su madre Lupita D´Alessio, además, la reconoce como su maestra y ahora también como su gran amiga.

Compartir aviones, hoteles, desayunos, comidas, cenas y el micrófono es un gran regalo de la vida para el cantante, porque le ha permitido convivir mucho con "La Leona Dormida", quien está lista para su retiro definitivo de la música.

"Lo que ha sucedido en todo este tiempo que hemos girado juntos es que nos hemos conocido más", aseguró Ernesto, "yo te diría que mi mamá no solamente es una maestra para mí, siempre lo ha sido, es una amiga que tengo ahora. Cuando viajas con una persona, platicas con ella en el avión, en la cena, el desayuno, en todas partes, eso ha hecho que yo pueda conocer más a mi mamá".

"Como hijo, tengo mucho más empatía con ella. Esta confianza, que ya se tenía, se ha hecho más grande. Es una mujer en la que puedo confiar y ella sabe que puede confiar en mí". Aunque es su hijo, Ernesto sabe que goza de un gran privilegio cada vez que une su voz a la de intérprete de "Mudanzas" y "Acaríciame".

Para ser parte del Gracias Tour, el cantante de 48 años pausó su carrera para dedicarse de tiempo completo a acompañar a Lupita.

"No me quiero perder ni un momento de esta gira. Cuando termine, entonces haré la mía. Por ahora quiero acompañar a mi mamá. Ella quiere que esté con ella, me lo ha pedido. Yo nunca le he pedido a mi mamá cantar con ella, imagínate qué privilegio cuando se hable del final de la carrera de mi madre, ahí estaré yo en esa historia", expresó contento.

El tour del adiós de Guadalupe Contreras Ramos, nombre de pila de la cantante, inició en enero de 2023 en Tijuana. Su último show está previsto para el 14 de noviembre en Guadalajara.

Previo a este final definitivo, el público regio podrá disfrutar el canto de Lupita el 17 de octubre en el Escenario GNP.

"Monterrey es de las pocas ciudades donde mi madre se ha presentado tres veces con el Gracias Tour. Ya rebasamos los dos años con la gira, pero ahora sí ya es el adiós, el último concierto será en Guadalajara. Hay muchas peticiones de que el tour siga, pero ya no se están aceptando fechas", afirmó Ernesto.

Cada vez que canta, Lupita se transforma, aseguró su hijo, como si la música renovara sus fuerzas. Aunque también le ha confesado que a sus 71 años ya se siente cansada.

"La veo con mucha energía, está disfrutando cada concierto como si fuera el primero, pero a la vez son los últimos. ¿Por qué se retira? Porque obviamente después de tantos años de carrera ella siente cansancio, eso me lo ha expresado. Es normal para cualquier persona que trabaja con esa intensidad y pasión", explicó.

"Hoy por hoy verla cantar, es verla plena. La veo entera, con su voz inconfundible que todavía sigue erizando la piel y levantando aplausos".

Ernesto no le ha preguntado a su mamá qué hará después de su último concierto en noviembre.

"Pues seguramente disfrutar de sus hijos (Jorge, Ernesto y César) y de sus nietos. Disfrutar de Cancún, que es donde vive. Es lo que ella hace cuando no tiene conciertos. Creo que eso es lo que hará, pero ¿qué va a pasar el día que extrañe el aplauso del público? No lo sé", dijo.



