Vuelve al cine

La icónica banda de K-pop BTS anunció el lanzamiento de una serie de películas de conciertos remasterizadas que se proyectarán en cines de todo el mundo, como antesala a su esperado regreso a los escenarios.

De acuerdo a Variety, el proyecto, titulado BTS Movie Weeks, se exhibirá en 2 mil 500 salas de más de 65 países del 24 de septiembre al 5 de octubre.

En total, se presentarán cuatro producciones remasterizadas en ultra alta definición 4K y sonido envolvente 5.1, con el objetivo de "revivir el poder de las legendarias presentaciones en vivo de BTS en la pantalla grande", informó Bighit Music.

Durante la primera semana se proyectarán On Stage: Epilogue (2016) y Live Trilogy Episode III: The Wings Tour - The Final (2017); mientras que en la segunda semana se estrenarán Love Yourself: Speak Yourself - London (2019) y Muster Sowoozoo (2021).

El lanzamiento global se realizará en colaboración con Trafalgar Releasing, compañía que ya ha trabajado con el grupo en estrenos anteriores.

El anuncio coincide con la confirmación del próximo álbum completo de BTS, previsto para la primavera de 2026, que estará acompañado de una gira mundial.

Será el esperado regreso de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook, tras la pausa iniciada en 2022 para cumplir con el servicio militar obligatorio y enfocarse en proyectos individuales.



