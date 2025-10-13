Impacta en la portada de Vogue

Impacta en la portada de VogueLa actriz Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue asociada con su evento anual "Vogue World"
La actriz Nicole Kidman protagoniza una portada de la edición especial de Vogue asociada con su evento anual "Vogue World", que en 2025 rendirá homenaje al vínculo entre la moda y el cine. Hasta ahora, en las redes de la ´biblia de la moda´ han compartido imágenes de cubiertas con otras dos actrices destacadas de Hollywood: Ayo Edibiri y Greta Lee.
La actriz australiana causa furor en la sesión fotográfica con vestidos de gala en tonos y texturas impresionantes.
La actriz y productora impacta en la portada de la edición de noviembre de Vogue con un vestido cobrizo con guiño al estilo lencero, con tirantes spaghetti y encaje en el escote.
EL MAÑANA RECOMIENDA