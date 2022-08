Muere... pero vivirá en otros

TODO QUEDA GRABADO

Heche sufrió un accidente con su Mini Cooper cuando se estrelló contra una casa en Mar Vista, un barrio residencial al oeste de Los Ángeles. Gracias a diversas cámaras de tráfico, la policía ha reconstruido su errática conducción —que provocó un pequeño accidente previo— antes del choque. En un primer análisis de sangre realizado por la policía de Los Ángeles se halló la presencia de drogas, en concreto cocaína, aunque habrá que esperar al examen del forense, cuyos resultados pueden tardar semanas. A la llegada de los bomberos, Heche aún llegó a hablar con ellos, antes de quedar inconsciente; en el hospital ya ingresó en coma.

Harrison Ford y Anne Heche, en ´Seis días y siete noches.

SU DECISIÓN DE DONAR

El jueves, un representante de la familia —del que no se conoce el nombre— explicó en un comunicado: "Desgraciadamente, Anne sufrió una herida anóxica cerebral severa y sigue en coma en situación crítica. No se espera que sobreviva. Su elección siempre fue donar sus órganos y se la mantiene en un sistema de soporte vital para determinar si alguno de ellos es viable".

De su familia (los padres y cinco hijos) ya solo quedaban con vida la madre y dos hijas, Abigail, diseñadora de joyas, y Anne, la más pequeña. La infancia —nació en Aurora (Ohio)— y adolescencia de la actriz fueron durísimas, y en diversas entrevistas y en sus memorias (Call Me Crazy, de 2001), describió los abusos sexuales a los que le sometió su padre hasta que cumplió los 12 años, y en los que le contagió herpes genital.

SUFRIÓ MUCHO EN LA VIDA

Tanto su hermana como su madre han rechazado que lo contado por la actriz fuera cierto, pero Anne Heche habló en numerosas ocasiones de su infancia nómada, en la que la familia se mudó hasta en 11 ocasiones para vivir incluso en una comunidad amish. Nunca supo cómo se ganó realmente la vida su padre, que decía se dedicaba al negocio petrolífero, y cuando finalmente se asentaron en Ocean City (Nueva Jersey), Donald Joseph Heche falleció víctima del sida. Su hija, que en aquel momento tenía 13 años, contó décadas más tarde: "Todos sabíamos que él llevaba una doble vida muy promiscua como homosexual. ¿Por qué entonces violaba a una niña de 12 años? Porque era un abusador".

Heche y Ellen DeGeneres mantentuvieron una relación sentimental.

LA FAMA

Originaria de Ohio, Heche saltó a la fama en la serie de NBC "Another World", en la que trabajó de 1987 a 1991. Ganó un premio Daytime Emmy por el papel de las gemelas Marley y Vicky.

A fines de la década de 1990, pasó a ser una de las actrices más populares de Hollywood, con apariciones constantes en portadas de revistas y películas de alto presupuesto. Solo en 1997, actuó junto a Johnny Depp como su esposa en "Donnie Brasco" y con Tommy Lee Jones en "Volcano", y formó parte del elenco de la película original "I Know What You Did Last Summer" ("Sé lo que hiciste el verano pasado"), con Harrison Ford coprotagonizó Seis días y siete noches, y encarnó a Marion en la versión de Psicosis que dirigió Gus Van Sant con el título de Psycho.

RELACIÓN LÉSBICA

Los medios de comunicación airearon que Heche y la presentadora de televisión Ellen DeGeneres mantenían una relación sentimental. La relación lésbica también acabó con los ya débiles lazos entre Anne y su madre, una mujer religiosa que no creía en el amor entre personas del mismo sexo.

ESTRENOS PENDIENTES

Entre los diversos proyectos que Heche ha dejado acabados, aunque pendientes de estreno, está el telefilme para la cadena Lifetime Girl In Room 13, sobre el tráfico de mujeres para el negocio sexual, y en el que Heche se había implicado más allá de la actuación para llamar la atención sobre esta violencia machista.