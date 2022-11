Vivió violencia emocional

La actriz no quiso entrar en detalles, sin embargo, compartió en el programa Hoy que inició un proceso legal para ver quién se quedará con la custodia del niño y también dejó entrever que sufrió violencia emocional por parte de su expareja.

“No supe poner límites a tiempo, no lo hice. Jamás iba a permitir que me transgredieran ni física ni verbal ni emocionalmente, y ahí fue cuando yo dije que me amo mucho, no más”.

Ferka agregó que ella quería mantener en privado lo que estaba viviendo con el sinaloense, pero los rumores la estaban sobrepasando.

“Me lo quise guardar para mí, pero en esta ocasión estoy cuidando de mí, de mi imagen, de mi integridad, de mi hijo; sobre todo, de mi familia, que también está involucrada. No me gusta haber llegado a este punto, lo único que no se vale es que me estén difamando”, agregó.

A la par, la famosa lanzó un comunicado aclarando lo que una revista de circulación nacional publicó sobre ella y el modelo, dejando en claro que sí están separados. “A pesar de que yo amara muchísimo a esta persona, porque lo elegí como el padre de mi hijo, pero al final de cuentas tengo que poner límites, porque yo me amo, pero me confundí... decidí poner este alto porque hay violencia emocional”, dijo Ferka.