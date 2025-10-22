Luisito Comunica llora tras rechazo de visa para ingresar a la India

Luisito Comunica, uno de los influencers más reconocidos de habla hispana, reveló que le fue negada la visa para ingresar a la India, país al que planeaba viajar para grabar un reportaje sobre un peculiar festival relacionado con el excremento de vaca.

A través de sus redes sociales, el youtuber compartió su decepción y relató que las autoridades no le ofrecieron ninguna explicación sobre la decisión, lo que generó sorpresa entre sus millones de seguidores.

¿Qué pasó con el viaje de Luisito Comunica a la India?

El influencer mexicano informó en sus historias de Instagram que las autoridades indias le negaron la visa sin ofrecer motivos claros. "No me dieron ninguna razón. No quieren que entre al país. Se portaron súper groseros y la verdad me pone muy triste", explicó.

Luisito detalló que llevaba casi un año organizando este viaje con el propósito de asistir a un festival tradicional en el que los participantes utilizan estiércol de vaca como parte de un ritual de purificación y convivencia comunitaria.

¿Qué es el festival Gorehabba y por qué es tan peculiar?

En la India existen diversas celebraciones ligadas al culto del ganado y a rituales con estiércol de vaca —conocido como cow dung— que simbolizan limpieza espiritual, fertilidad y hermandad.

El festival Gorehabba, celebrado principalmente en la región de Karnataka, es uno de los más llamativos: durante la jornada, los pobladores se lanzan excremento de vaca entre sí en un ambiente festivo que busca atraer prosperidad y buena fortuna.

Luisito pretendía documentar esta tradición con su característico enfoque curioso y respetuoso, mostrando al público hispano una faceta distinta de la cultura india.

¿Por qué le negaron la visa a Luisito Comunica?

Hasta la fecha no existe una versión oficial de las autoridades indias sobre el motivo del rechazo. El creador de contenido afirmó que cumplió con todos los requisitos y que esperaba obtener el documento sin complicaciones.

Sin embargo, el proceso terminó con una negativa directa. En general, los consulados y embajadas tienen la facultad de negar visas sin ofrecer una explicación detallada, lo que ha provocado controversia en otros casos similares.

En este contexto, Luisito aprovechó su experiencia para advertir a sus seguidores sobre los obstáculos que pueden surgir incluso cuando el propósito del viaje es puramente documental o cultural.

De igual forma en otra de sus historias de Instagram, Luisito comentó que su amigo Cucho, con quien ha compartido múltiples aventuras y grabaciones alrededor del mundo, también formaba parte del plan de viaje.

A diferencia del influencer, Cucho sí obtuvo la visa, por lo que muy posiblemente sea él quien se aventure a documentar el festival Gorehabba y capture el momento para compartirlo más adelante con la audiencia del canal.