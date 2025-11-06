Miss Universo... ¡Sigue dando nota!

El universo de la belleza internacional vuelve a estar bajo la lupa. La representante mexicana en Miss Universo 2025, Fátima Bosch, denunció públicamente haber sido víctima de violencia verbal por parte de Nawat Itsaragrisil, directivo tailandés y organizador del concurso, durante las actividades preliminares en Bangkok.

SE DISCULPA LLORANDO

Nawat Itsaragrisil pidió una nueva disculpa pública por lo ocurrido este martes con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universe 2025, sólo que, nuevamente, no hizo referencia directa a la joven tabasqueña y su discurso se limitó a referirse de manera general a las 122 participantes del certamen, que pudieron sentirse afectadas por su comportamiento.

"Soy humano, todos saben que los últimos días han sido de mucha presión".

El director de Miss Universo en Tailandia justificó su actuar en la presión que ha vivido en los últimos días afirmando que, al expresarse como lo hizo, no buscaba afectar a ninguna persona, por lo que pedía perdón nuevamente.

"Pero eso ya quedó atrás, creo que deben entender que la presión ha sido mucha, a veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie", dijo.

Lo que llama la atención es que, al disculparse, como sucedió en el viseo que compartió este martes en su cuenta de Instagram, Itsaragrisil no menciona de forma puntual el nombre de Fátima, con quien protagonizó el desencuentro, sino que habla generalizadamente.

VAN A APOYARLA

Indicó que una delegación encabezada por su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajaría a Tailandia para atender la situación. La final del certamen está programada para el 21 de noviembre y, según el comunicado, las actividades continuarán según lo previsto.

Este episodio se suma a una larga lista de polémicas que han marcado la historia de Miss Universo:

ARMI KUUSELA: LA REINA QUE DEJÓ LA CORONA POR AMOR (1952)

La finlandesa Armi Kuusela, la primera Miss Universo, renunció al título para casarse con el empresario filipino Virgilio Hilario, eligiendo su vida personal por encima del reinado apenas un año después de su coronación.

EL TRAJE DE BAÑO QUE DIVIDIÓ AL CONCURSO (1952)

Yolanda Betzabe, Miss América 1951, rechazó participar en Miss Universo porque se negó a usar traje de baño, argumentando que perpetuaba estereotipos del "cuerpo perfecto". Su postura fue tan contundente que derivó en la creación de los concursos Miss USA y Miss Universo como competencias separadas.

ALICIA MACHADO Y EL ESCRUTINIO DEL "CUERPO PERFECTO" (1996)

La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, fue presionada por la organización tras subir de peso. Incluso se contempló retirarle la corona. Finalmente se quedó con el título tras conflictos y exigencias.

Más tarde, Machado denunció públicamente maltratos por parte del entonces dueño del concurso, Donald Trump (1996-2015):

"Me imponía mucho, le tenía miedo. Me gritaba todo el tiempo: ´Te ves fea, te ves gorda´. A veces se jugaba conmigo diciendo ´Hola Miss Piggy´ o ´Hola Miss Housekeeping´", dijo en una entrevista.

Trump respondió en televisión afirmando que ella era "un problema" por sus actitudes y señaló que intercedió para que no la destituyeran.

LA CORONACIÓN EQUIVOCADA QUE PARALIZÓ AL MUNDO (2015)

El presentador Steve Harvey anunció por error a Miss Colombia como ganadora, retirándole la corona minutos después para entregarla a Miss Filipinas. El momento se convirtió en uno de los episodios más virales en la historia de los concursos de belleza.

OXANA FEDOROVA: LA REINA QUE RENUNCIÓ (O FUE DESTITUIDA) (2002)

Coronada Miss Universo 2002, Oxana Fedorova fue destituida cuatro meses después bajo el argumento de que "no cumplía con sus obligaciones". Ella aseguró que simplemente deseaba enfocarse en su carrera en la Academia de Policía de San Petersburgo.

EL DEBATE POR LA INCLUSIÓN TRANS: ÁNGELA PONCE (2018)

La española Ángela Ponce se convirtió en la primera mujer trans en competir por el título. La representante de Colombia, Valeria Morales, expresó rechazo: "Creo que Miss Universo es para mujeres que nacemos mujeres... Hay que respetarla. pero no compartirla."

Ninguna de las dos clasificó al Top 20.

EN 2021, BELLEZAS COMO SOFÍA ARAGÓN DENUNCIARON MALTRATO

La reina de belleza afirmo que recibió comentarios ofensivos por parte de Jones, quien respondió con frases como:

"Sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean; desde la drogadicta, la alcohólica, la golfa..."

Las declaraciones generaron una ola de críticas y el apoyo de la comunidad hacia Aragón.

Días más tarde, tras admitir que compartió información privada sobre exconcursantes y disculparse en una nueva transmisión en vivo, Lupita insistió en que respeta los puntos de vista de otros. No obstante, remarcó que para entender lo ocurrido es necesario considerar diferentes ángulos y contextos.

DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL EN MISS UNIVERSO INDONESIA (2023)

Seis concursantes denunciaron que organizadores las obligaron a desnudarse para revisiones corporales y que algunas fueron fotografiadas topless. Miss Universo cortó relaciones con la franquicia y canceló el concurso de Malasia.