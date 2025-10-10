Lupillo Rivera asegura que perdió un celular con material de Belinda

Las tensiones entre Belinda y Lupillo Rivera llegaron al terreno legal.

La cantante interpuso un proceso contra el hermano de la fallecida Jenny Rivera por presunta violencia digital y mediática, tras las declaraciones del cantante sobre su supuesto romance y los escritos que le dedicó en su biografía "Tragos amargos".

En un comunicado difundido el 9 de octubre por el despacho de abogados de la intérprete de "Ángel", se informó que el 2 de octubre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió medidas de protección a favor de Belinda.

Hasta el momento, Lupillo no ha dado declaraciones oficiales. Sin embargo, antes de que trascendiera la noticia, en el programa ¡Siéntese quien pueda! se transmitió una entrevista donde el cantante aseguró haber perdido un celular con material sensible de su "ex".

Le daba miedo decirle a Belinda

"Surgió una vez que se me perdió el celular y andaba loco buscándolo porque ahí tenía todo. OMG. Yo no le quería llamar (a Belinda) para decirle, me daba miedo", mencionó.

Cuando el entrevistador le preguntó si se trataba de fotos íntimas, Lupillo respondió: "Muchas cosas muy, muy fuertes".

Según sus declaraciones, esto ocurrió mientras aún mantenían una relación amorosa. Además, sugirió que conserva el material en una computadora:

"Yo agarré esas fotos y las guardé en una computadora, porque dije: 'Si un día se me pierde el celular, puedo borrar todo, pero todavía tengo todo y ya lo conecto' (...) Hay videos donde ella me habla muchas cosas, que sí me preocupa que no se vea mal ella".