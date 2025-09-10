Celia Lora: Su Vínculo Familiar con Alex y Chela Lora Revelado

A Chela Lora la embarga una gran dicha por la relación tan cercana que, ella y Alex, mantienen con su hija Celia quien, pese a ser una mujer independiente, procura mantenerlos al tanto de a dónde va y de cómo se encuentra.

El rock, género en que Alex Lora es uno de los mayores exponentes, ha provocado que, el público, se haga un prejuicio de los Lora pues, mucho se ha pensado que viven al límite de los excesos.

Cuando, en realidad, son una familia que sigue costumbres tradicionalistas, pues tanto Chela como Alex así fueron criados.

Celia, la única hija de la pareja, ha hablado abiertamente de la poca fe que tiene en el amor y las relaciones, pues afirma que la única pareja estable que conoce es la de sus progenitores, pero -en la realidad- es muy difícil que dos personas se comprometan a ser leales.

La modelo, en una entrevista que concedió a Yordi Rosado, rememoró que, por la misma forma conservadora de ser de su madre y padre, cuando le contó a Chela, hace años, que había sido invitada a convertirse en la portada de "Playboy", esta puso el grito en el cielo.

Fue hasta que Chela supervisó la sesión y eligió qué fotos serían publicadas, que cambió su perspectiva del ángulo de la revista y apoyó a su hija en convertirse en modelo para esa editorial.

Y, si bien, ha habido épocas en que Celia ha dejado la casa familiar, como sucedió cuando se fue a vivir a Israel con una pareja, y en la época de la pandemia, hace unos meses aclaró que, en la actualidad, ha vuelto a la casa familiar.

"¿Sigues viviendo con tus papás o no?", le dijo Rosado, para "Exa".

A lo que Lora contestó:.

"Claro, ay sí... en días como hoy, qué duro", dijo bromista.

Y aunque reconoció que tanto Alex, como Chela, le piden muchas explicaciones, la sensación de satisfacción que le produce estar cerca de ellos es mayor que cualquier otra cosa.

"Porque los quiero mucho y, como soy hija única, no sabes la locura si trato de irme".

Celia reconoció que, ambos, se preocupan mucho y, si no saben de ella, la llaman por teléfono.

Es tan consciente de la forma en que sus progenitores procuran su bienestar que, en la actualidad, Celia ha cedido y, sin esperar a que le pregunten donde está, es ella misma quien se reporta, como indicó su madre a "Venga la alegría".

De hecho, la mánager de El Tri confirmó que Celia vive con ellos, situación que le causa gran felicidad.