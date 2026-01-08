Hailey Bieber protagoniza nueva campaña de Victoria's Secret

Victoria's Secret ya activó motores rumbo al mes del amor con su campaña de San Valentín 2026 bajo el título A Very VS Valentine's, y la protagonista no es otra que Hailey Bieber: modelo, empresaria y una de las figuras más influyentes de estilo.

Lo que hace especial esta campaña no es solo la estética romántica o los diseños, sino la forma en que rinde homenaje a una de las imágenes más memorables de la marca. En una de las fotografías promocionales, Bieber recrea una escena icónica de Gisele Bündchen de 2001, en la que la supermodelo aparecía dentro de un cajón pintándose las uñas mientras lucía lencería, un momento que marcó una época en la historia visual de Victoria's Secret.

¿Qué representa la campaña de San Valentín 2026?

La nueva campaña retoma esa estética vintage con un toque contemporáneo. En la imagen que es ya viral en redes, Hailey aparece sentada en la gaveta inferior de una cómoda antigua, pintándose los dedos de los pies, tal como lo hizo Bündchen hace 25 años. Sin embargo, el estilo de Bieber logra una reinterpretación moderna: mientras que la brasileña llevó un conjunto rosa liso, Hailey opta por una versión con detalles más actuales —como estampados de corazones y toques de encaje en tonos pastel— que conectan con la vibra romántica esperada de San Valentín.

La campaña incluye, además de esta imagen nostálgica, varias piezas de la colección A Very VS Valentine´s, que van desde bralettes y panties con motivos de corazones, hasta conjuntos de pijamas satinados, pasando por piezas más atrevidas en rojo y negro que buscan celebrar la feminidad desde diferentes perspectivas.

Detalles de la colección A Very VS Valentine's

Hailey Bieber no es ajena al mundo de Victoria´s Secret. Desde que se unió al VS Collective en 2021, ha protagonizado múltiples campañas y colaboraciones con la marca, consolidándose como una figura clave dentro de sus proyectos visuales. En esta campaña, su presencia funciona como un puente entre lo clásico y lo moderno: la imagen que remite a principios de los 2000 —una era dorada para la marca— se combina con una estética fresca que habla directamente al público de hoy. El resultado es una narrativa visual que se siente romántica, atrevida y nostálgica a la vez.

Además de la icónica escena en la cómoda, A Very VS Valentine´s presenta una variedad de looks inspirados en el amor y la autoexpresión: desde conjuntos más suaves pensados para Galentine´s o momentos íntimos, hasta piezas que celebran la sensualidad con sofisticación.

La influencia de Hailey Bieber en Victoria's Secret

En un panorama donde la competencia en lencería y moda íntima es cada vez más feroz —con marcas como Savage x Fenty redefiniendo tendencias—, Victoria's Secret apuesta por una mezcla de nostalgia y relevancia cultural para reconectar con su audiencia tanto histórica como nueva. Con Hailey Bieber al frente de esta campaña, la marca no solo evoca un momento emblemático de su pasado, sino que lo actualiza con una narrativa visual que celebra el amor en todas sus formas: desde lo juguetón hasta lo intimista, pasando por lo atrevido y glamoroso. ¿Será esta reinterpretación uno de los hits de estilo de 2026? Ya está claro que la respuesta en redes ha sido entusiasta, con fans destacando tanto la estética como el guiño a uno de los momentos más icónicos de Victoria's Secret.