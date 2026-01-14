Desbalanceaba salud mental de su hijo

Victoria Ruffo le molestaba que Eugenio Derbez desbalanceará la salud mental de su hijo José Eduardo, pues recuerda que cuando era un niño, Eugenio lo frecuentaba muy poco, fue prácticamente un padre ausente, y lo entiende porque en realidad el actor y padre de su único hijo, no quería ser papá.

La actriz repasó lo que fue su relación con Derbez después de que se separaron y al nacer José Eduardo, hoy de 33 años y padre de Tessa, la primera nieta de la actriz, quien tuvo una relación sentimental con Eugenio a finales de los 80, ambos se convirtieron en padres en 1992, y aunque formalizaron su relación con una polémica boda simbólica, se separaron en 1997.

VISITAS ESPORÁDICAS

En entrevista con Matilde Obregón, Ruffo habla abiertamente de cuál fue su problema con Eugenio, con quien limó asperezas en junio de 2024, cuando nació Tessa, la nieta de ambos.

Aseguró que a su hijo nunca le habló mal de su padre, aunque no le parecía que lo ilusionaba y no era constante con sus visitas.

"Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, mi bronca con él era que aparecía una vez al año, se despertaba yo creo y decía ´tengo un hijo, lo voy a ir a ver´, y eso no me parecía bien para mi hijo", expresó.

Recordó lo que ocasionaban esas visitas esporádicas de Eugenio: "Cuando de repente llegaba mi hijo se desbalanceaba totalmente, todo lo que yo había avanzado con él, retrocedía, eso me parecía fatal, pésimo para él"