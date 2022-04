Víctimas de stalkers

La fama y la popularidad conllevan muchas satisfacciones y privilegios para los artistas, quienes son admirados no sólo por su talento, sino también, muchas veces, por su belleza o carisma.

No obstante, en ocasiones ese afecto desmedido se transforma en obsesión, lo cual los hace pasar por experiencias de acoso o amenazas que parecen extraídas de una película de terror.

Figuras de la talla de Beyoncé, Steven Spielberg y Rihanna, entre otras, han tenido que enfrentar hechos inquietantes cuando sus fans cruzan la línea y se convierten en peligrosos stalkers.

JENNIFER LOPEZ

La ahora prometida de Ben Affleck vivió una situación bastante perturbadora cuando, en 2013, un fanático irrumpió en su hogar y estuvo viviendo bajo su mismo techo durante casi una semana sin que nadie se diera cuenta.

El sujeto, de 49 años, se instaló durante seis días en el cuarto de huéspedes y, al ser descubierto, afirmó que era el marido de la intérprete. Fue desalojado y fichado por la autoridad.

TAYLOR SWIFT

Swift, ganadora de múltiples Grammy, tampoco se ha librado de acosos. En 2018, un hombre de 30 años, de nombre Eric Swarbrick, le exigió a su disquera, por medio de correos y mensajes amenazadores, ver a la estrella.

Al no obtener respuesta, acudió en varias ocasiones al lugar, y cuando fue detenido amenazó con que volvería para violarla y hasta asesinarla, por lo cual fue condenado a 30 meses de cárcel.

RIHANNA

Desde sus inicios, la barbadense ha disfrutado de la fama que ha obtenido gracias a su talento como artista y empresaria; sin embargo, la atención le ha cobrado factura, y diversos fans han intentado meterse recurrentemente en sus hogares.

Fue el caso de un admirador de nombre Eduardo León, uno de los más sonados. Este acosador pasó la noche en la mansión de Rihanna esperando a que ésta llegara, y, al ser descubierto, confesó que sólo tenía un objetivo en mente: tener sexo con ella. Recibió una orden de alejamiento por 10 años.

BRITNEY SPEARS

"La Princesa del Pop" también fue víctima de su propio stalker: Masahiko Shizawa, un japonés de 41 años que estuvo obsesionado con ella por mucho tiempo. El acoso comenzó con cartas y fotografías de su parte, pero más tarde se transformó en amenazas violentas, donde aseguraba estar siguiéndola a todos lados.

Spears solicitó una orden de alejamiento, que le fue concedida, y el fan respondió asegurándole que levantaría una demanda en su contra por una supuesta agresión de su equipo de guardaespaldas.

HILARY DUFF

En 2005, la ahora protagonista de How I Met Your Father sufrió acoso por parte de un joven ruso, de 18 años, que se mudó a Estados Unidos con el único fin de enamorarla. Ante el rechazo de la artista a su pretensión, la amenazó con suicidarse si no le ponía atención, lo que hizo que ella finalmente levantara una denuncia.

Un año después, el acosador fue detenido al ser descubierto ideando un plan para matarla en una entrega de premios, por lo que fue sentenciado a cuatro meses de prisión.

STEVEN SPIELBERG

El director ganador del Óscar vivió un filme de terror en manos de Jonathan Norman. Este hombre, de 31 años, intentó entrar en la casa del famoso cineasta, y, al ser detenido, contaba con unas esposas, un rollo de cinta aislante, cloroformo, tenazas para los pezones y un cortador metálico.

Durante su juicio confesó que su plan era violar a Spielberg delante de su esposa e hijos, por lo que fue condenado a 25 años de cárcel.

BEYONCÉ

Bassey Essien, una de las fanáticas de la artista también conocida como Queen B, imaginó una historia macabra: la cantante había muerto años atrás, y la actual era una impostora con la que debía acabar, por lo que le mandaba cartas amenazantes y citaba libros religiosos.

Las acciones aterraron tanto a la esposa de Jay-Z que obtuvo una orden de restricción en su contra, la cual le fue concedida.

WHITNEY HOUSTON

La fallecida cantante fue víctima de un acoso tan fuerte que su caso llegó hasta el FBI. Entre 1988 y 1992 recibió 128 cartas, de las cuales 80 provenían de la misma persona: un fan obsesionado que le juró amor eterno, pero no sólo eso, sino que afirmaba que su fijación era tan grande que elucubraba ideas mediante las cuales podría hacerle daño y por las que después seguramente se arrepentiría, una amenaza que mantuvo perturbada a la estrella.