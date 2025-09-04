Rels B se presenta en el Palacio de los Deportes

La noche de este miércoles resplandeció con el fulgor que emana Rels B en la que fue la primera de seis presentaciones en el Palacio de los Deportes, una noche de mucho flow, momentos de despecho y cantos ensordecedores de miles de fanáticos como parte de su gira "A new star world tour".

Al principio de la noche el ánimo estaba por los suelos por la incesante lluvia que no permitió a los fans llegar como lo tenían previsto, ´directo y sin parar one way´ como diría Calle 13, sin embargo, poco antes de la hora indicada el clima se compadeció de los fans, desde luego después de hacerles el agosto a los vendedores de impermeables.

Dentro del Domo de Cobre, los fanáticos, en su mayoría jóvenes "millenials" y "centennials", llevaron esta primera noche al ansiado "sold out", al parecer igual que el resto de los conciertos del rapero español en el recinto, esto se pudo apreciar en una explanada y en un graderío totalmente lleno, si acaso un par de asientos libres y algún hueco, finalmente insignificante.

Alrededor de las 21:00 horas por fin las luces se apagaron y los gritos se desataron, con un sencillo grito de "hola México" en rapero español conquistó a más de 20 mil almas presentes y eso porque además de los fanáticos, también algunos miembros del cuerpo de seguridad y vendedores tarareaban las canciones del rapero y los más atrevidos hasta movían el cuerpo por breves segundos al ritmo de las piezas y luego regresaban al deber.

"1 enero Punta Cana" fue el tema que inició la fiesta y arrancó de sus asientos a los fanáticos, en su mayoría mujeres, seguida de "Caída del cielo" y "Pa quererte", en la cuales el público se entregó desde los primeros minutos y cantaron con gran pasión, tres canciones y no se sabría qué tema fue el más cantado.

"Un rodeo" y "Sin gato" siguieron la locura de noche que para este momento, muy al inicio del concierto ya era una explosión sensorial por todos lados, en el escenario un talentoso Rels B con bailarines y músicos extraordinarios, luces multicolores adecuadas para cada canción, lanzallamas y pirotecnia en el corredor.

"Hola México, está noche promete demasiado, cuánto gente loco, está bonito bonito, traemos un lema ´sin público no hay show´ y es verdad, si cantan y bailan nosotros no paramos", dijo entusiasmado Daniel Heredia Vidal, nombre de pila del cantante, compositor y productor musical español.

Aunque el tema central del concierto eran las canciones de su pasado álbum "A new star (1993)" también interpretó de todos los álbumes que ha lanzado incluyendo el más reciente "afroLOVA 25'" liberado hace un par de meses, como la canción "Tú vas sin (fav)".

"Estaba nervioso de salir hoy, es mucha responsabilidad 6 fechas en este lugar y en esta ciudad espero estar a la altura, gracias a todos por estar aquí, dejamos a la Ciudad de México al final de la gira porque al final es lo más importante", dijo el intérprete de R&B, dancehall, pop latino, hip hop y reggaeton.

En un acto casi obvio, Rels B salió al escenario luego de un breve pausa con una bandera de México, cosa que le encanta a los fanáticos, no importa el género musical donde pase este hecho es un gesto muy apreciado, solo le faltó el sombrero de mariachi o la playera de futbol, pero que aseguró el cariño del público.

"Como dormiste", "La vida sin ti", "Como antes", "Tienes el don", "Te regalo" de forma semi acústica o hasta un extracto de "Mary Jane" de su álbum de 2015 "Player Hater", momento que lo dejó impresionado al ver que en verdad había fans que lo han seguido desde hace mucho tiempo.

La fiesta prosiguió con mucho canto, por lo menos de Sara y compañía quienes estaban en la fila de atrás y que desde que comenzó el concierto no habían parado de cantar, bailar y gritar hasta improperios al cantante de urbano como "papasito", "estas re bueno flakko", "te amo Rels", mientras el español cantaba "Detrás del DJ".

El acercamiento con el público mexicano es tan grande que durante esta primera noche en el Domo de Cobre cantó "Un desperdicio", el tema que hizo a dueto con Junior H, seguida de "Me gustas natural", mientras la alegría y euforia de los fanáticos se percibía principalmente por los gritos de "flakko flakko" que hacían retumbar el recinto, era una total locura.

Sin embargo, los decibeles bajaron cuando Rels se puso reflexivo con las personas que estuvieran pasando por momentos complicados y les dedicó su tema Se apaga me apagó" seguido de "3:45" y "1000 millones" de la cual aseguró ser una de las canciones que más disfrutaba cantar en vivo.

Como se ha vuelto costumbre el concierto de Rels B se sumó a la tendencia de cantarle al despecho, con canciones como "Me olvidé de los 2", "La prisión", "Lo que hay por aquí", "Buenos genes", "Lejos de ti" y "Shorty que te valla bien" que interpretó junto con un piano, rompiendo nuevamente el ritmo, pero muy acertado el momento.

Las palpitaciones regresaron a incrementarse con un explosivo camino final que nuevamente provocó la euforia de los fanáticos con temas como "Sin mirar las señales" con un guiño a "Dilemma" de Nelly, "Love it", "Sonríe", "La última canción", "Vernos en Mallorca", "A mí" y desde luego el sencillo que da nombre a la gira "A new star".



