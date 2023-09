¡Se queda vestido y alborotado!

Ciudad de México

Sergio Mayer no tenía ni un millón de seguidores en su cuenta de Instagram cuando entró a "La casa de los famosos"; siempre dijo que no había entrado al reality para competir con youtubers e influencers y consideró que el juego se trataba de personalidades más que de seguidores. El también actor de 57 años llegó a la final, quedó en cuarto lugar y ahora supera el millón de seguidores, entre ellos muchos que no lo conocían y que se dieron la oportunidad viendo el reality y muchos otros fans de antaño que no le han perdido la pista desde que formaba parte de Garibaldi.

LOS ORIGINALES

Garibaldi se formó en 1986 gracias al productor Luis de Llano, quien buscó que la agrupación, conformada entonces por Pilar Montenegro, Patricia Manterola, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Xavier Ortiz, Sergio Mayer y Víctor Noriega, llevara la alegría con sus bailes y su atuendo, haciendo referencia con su nombre a una de las plazas de México donde se concentra la música y la diversión: Garibaldi.

Aunque Charly López asegura que no hay pleito con Sergio Mayer, el capitán del Team Infierno no fue invitado para que formara parte del nuevo concepto GB5, en el que se retomará la esencia de Garibaldi, pero no con ese nombre, pues los derechos de éste pertenecen a Sergio Mayer y a Televisa.

SIN PLEITOS

La ruptura entre Mayer y los exGaribaldi se habría dado por diferencias en los modos de trabajar, así lo expresó Charly en entrevista, anteponiendo que hay cariño y respeto, pero que el trabajo en conjunto ya no fue posible. Sobre esto, Sergio Mayer fue cuestionado y aunque coincidió con López en que no hay pleito entre ellos, confesó a "Sale el Sol" que se siente triste y decepcionado porque no lo invitaron.

"Me hubiera encantado que me invitaran, estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más", expresó, y aseguró que les deseó lo mejor: "Les deseo lo mejor, les deseo todo el éxito porque son mis hermanitos de vida; pleito no hay", reiteró.





Sobre la versión que manejan los exGaribaldi de que Mayer planea hacer otro grupo que sí lleve el nombre de Garibaldi, pero con nuevos rostros, Sergio respondió: "No importa lo que digan, son mis hermanos y los quiero y espero que les vaya bien".

Admitió que nadie se acercó a él para comentarle del proyecto, no fue considerado: "A mí me hubiera encantado, no fui considerado y ni modo; nadie se ha acercado ni me ha dicho nada".

PLANEA GIRA INFERNAL

Sergio Mayer ha dado diversas entrevistas para hablar del fenómeno televisivo de "La casa de los famosos México", donde fue el más nominado, el más salvado y uno de los más polémicos; planea gira con el Team Infierno a mediano plazo.