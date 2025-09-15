Selena Gomez impacta con su elegancia en los Premios Emmy

La actriz Selena Gomez deslumbró a su paso por la alfombra roja de los Premios Emmy celebrados el domingo 14 de septiembre en Los Ángeles, California. "Only Murders in the Building" estuvo nominada en la categoría de Mejor serie de comedia.

El concepto de elegancia definió el look de la intérprete de "Single Soon", quien lució un vestido rojo de Louis Vuitton con cuello estilo chimenea, un peinado pulido con coleta y una manicura muy natural, una apuesta delicada y femenina para uñas cortas.

Selena Gomez y su manicura sofisticada

Quienes tienen las uñas cortas pueden mantener como referencia esta manicura de Selena Gomez, la cual asegura un look sofisticado, como sugiere el nail artist Tom Bachik, responsable de las uñas de la joven artista.

El tono nude fue protagonista de este estilo elegante, versátil y atemporal. Con su elección, confirma que en el otoño 2025 se seguirán usando los tonos nude.

Tom Bachik compartió los nombres de los productos que usó en la manicura de Selena para la noche de los Premios Emmy. Empleó esmaltes Shellac (semipermanente, requieren uso de lámparas) de la marca CND.