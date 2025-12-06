Le hacen el feo

Vanessa Guzmán reconoció que anhela volver a las telenovelas, pero la industria la ve con recelo desde que adoptó el fisicoculturismo profesional. "Quiero retomar, quiero regresar a mi carrera como actriz... la vida de atleta no era lo mío", dijo recientemente, dejando claro que incluso está dispuesta a modificar su apariencia si un proyecto lo exige.

¿Qué declaró Vanessa Guzmán sobre su carrera?

La actriz dijo que el físico que muestra en competencia no es el que mantiene día a día. "La definición se confunde con tamaño y no tiene nada que ver". Sin embargo, percibe que su transformación generó estereotipos que hoy se interponen en su carrera. De ahí su pregunta incómoda: "¿En qué momento se pierde el fondo por la forma?".

Impacto del fisicoculturismo en la carrera de Guzmán

Guzmán recordó que jamás ha encabezado un proyecto fallido, por lo que le sorprende que su experiencia pese menos que su apariencia. El tema se viralizó en redes porque su nombre está ligado a títulos como "Alborada", "Atrévete a Soñar" y "Soltero con Hijas", además de su trayectoria como atleta desde 2019.