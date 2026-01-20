Adiós a Valentino Garavani, diseñador murió a los 93 años

Valentino Garavani, el diseñador italiano del jet-set cuyas glamorosas prendas de alta costura, a menudo en su característico tono de "rojo Valentino", fueron un elemento básico de los desfiles de moda durante casi medio siglo, ha fallecido en su hogar en Roma, anunció su fundación ayer. Tenía 93 años.

La fundación afirmó en un comunicado publicado en redes sociales: "Valentino Garavani no solo fue una guía constante e inspiración para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión".

Siempre con las mejores modelos desde sus inicios.

LOS FUNERALES

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y jueves. El funeral se llevará a cabo el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en la Piazza della Repubblica de Roma.

Universalmente conocido por su primer nombre, Valentino fue adorado por generaciones de realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la Reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de lo mejor.

"Yo sé lo que las mujeres quieren", comentó una vez. "Quieren ser hermosas".

Nunca fue para la moda atrevida o de declaración, Valentino cometió muy pocos errores a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus primeros días en Roma en la década de 1960 hasta su retiro en 2008.

EL REY DE LA ALFOMBRA ROJA

Sus diseños infalibles hicieron de Valentino el rey de la alfombra roja, el hombre al que recurrían las celebridades para sus necesidades en ceremonias de premios. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió de Valentino, un modelo de un solo tirante en seda amarillo mantequilla, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.

SUS CREACIONES

Valentino también estuvo detrás del vestido de encaje de manga larga que Jacqueline Kennedy usó para su boda con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Kennedy y Valentino fueron amigos cercanos durante décadas, y por un tiempo la ex primera dama de Estados Unidos vistió casi exclusivamente de Valentino.

También fue cercano a Diana, Princesa de Gales, quien a menudo lucía sus suntuosos vestidos.

Creador de majestuosas pasarelas.

SIEMPRE IMPECABLE

Perpetuamente bronceado y siempre impecablemente vestido, Valentino compartía el estilo de vida de sus clientes del jet-set. Además de su yate de 46 metros (152 pies) y una colección de arte que incluía obras de Picasso y Miró, el modisto poseía un castillo del siglo XVII cerca de París con un jardín que se decía albergaba más de un millón de rosas.

Elizabeth Taylor, amiga y clienta del diseñador.

SU RETIRO

Valentino nació en una familia acomodada en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia, el 11 de mayo de 1932. Dijo que fue su amor infantil por el cine lo que lo encaminó hacia la moda y se retiró en 2008.

Valentino ha sido objeto de varias retrospectivas, incluida una en el Musée des Arts Décoratifs, que se encuentra en un ala del Museo del Louvre en París. También fue protagonista de un exitoso documental en 2008, "Valentino: The Last Emperor", que narraba el final de su carrera en la moda.

En 2011, Valentino y Giammetti lanzaron lo que llamaron un "museo virtual", una aplicación de escritorio gratuita que permite a los espectadores deleitarse con unas 300 piezas icónicas del diseñador.

SIEMPRE ENTRE FAMOSOS

Valentino y su socio de toda la vida, Giancarlo Giammetti, se desplazaban entre sus hogares, en Nueva York, Londres, Roma, Capri y Gstaad, Suiza. La pareja recibía regularmente a amigos y clientes famosos, incluyendo a Silvestre Stallone, Madonna y Gwyneth Paltrow.