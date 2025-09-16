´Frankenstein´ tendrá exposición en Londres

Los londinenses tendrán la oportunidad de adentrarse en el universo de Frankenstein de Guillermo del Toro gracias a la exposición Frankenstein: Crafting a Tale Eternal, que se realizará del 17 de octubre al 9 de noviembre en el Old Selfridges Hotel.

La muestra, presentada por Netflix en colaboración con LFF for Free, el programa de eventos gratuitos del Festival de Cine de Londres BFI, será de acceso gratuito y celebrará la narrativa visionaria de Del Toro y la destreza de su equipo creativo.

De acuerdo a Variety, entre los elementos exhibidos se incluyen objetos de utilería, vestuario, obras de arte, joyas de Tiffany & Co. utilizadas en la película y libros raros seleccionados por Peter Harrington, en homenaje a Mary Shelley.

La exposición coincidirá con la proyección de la película en el Festival de Cine de Londres el 13 de octubre, antes de su estreno en cines seleccionados del Reino Unido e Irlanda el 17 de octubre y su lanzamiento global en Netflix el 7 de noviembre.