Nodal decidió que Ángela no subiría a cantar en su concierto

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Nodal ha sobrellevado muy bien la desaprobación, que ha recibido del público, con respecto a su matrimonio con Ángela Aguilar, haciendo caso omiso a los comentarios que se hacen respecto a cómo surgió su relación. Sin embargo, en su último concierto puso un freno a aquellos que gritaron el nombre de Cazzu, su expareja, repetidas veces.

El cantante fue contratado para presentarse en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, debido a la conmemoración del 92° aniversario del centro de estudios.

El sonorense fue el encargado de cerrar la noche, después de que Yandel y los grupos Dezigual y la Casetera se presentasen frente a la multitud de estudiantes, que mostraron gran entusiasmo cuando Nodal salió al escenario.

Ese entusiasmo fue equiparable al modo tan enardecido en que un grupo de jóvenes gritó, incesantemente, "Cazzu, Cazzu".

Esta no es la primera vez que Nodal se enfrenta a esa situación, sin embargo, nunca antes, esa frase cobró tanta fuerza, por el enardecimiento con que fue pronunciada, por lo que el cantante tuvo que reaccionar, en búsqueda de calmar los ánimos de las y los presentes.

Cuando el grito con el nombre de Cazzu se atenuó, Nodal se acercó al micrófono a expresar que, como cad show, Ángela suele acompañarlo para interpretar el famoso tema que cantan a dueto, "Dime cómo quieres", pero que eso ocurría sólo, y siempre y cuando, él sintiese que, ambos, eran bien recibidos por la asistencia.

"Mi esposa es parte del show cuando siento que el público es de confianza y, yo creo, que muchos están aquí para disfrutar la música", dijo, sugiriendo que, tal vez, su esposa no saldría a cantar, advertencia que cumplió, pues la joven no apareció en ningún momento.

Sin embargo, cuando el show terminó, junto a la ya conocida petición en que los fans piden al artista que siga cantando con el "otra, otra", también hubo quienes repitieron el nombre de Ángela, pero la joven no subió al escenario.

Aunque sí fue captada tras el escenario, besando a Nodal, cada que él se acercaba a tomar un respiro y acicalarse para reincorporarse al show.