"Una bajeza": Paul Stanley arremete contra Mario Bezares por bromear sobre la muerte de su padre Paco Stanley

Molestia por parte de Paul Stanley

"Me parece una bajeza total", dijo en una entrevista Paul Stanley sobre la broma que hizo Bezares, a quien se le acusó de estar involucrado en el atentado en el que perdió la vida Stanley después de que ambos desayunaran juntos en el restaurante El Charco de las Ranas de Periférico.

Bezares fue criticado desde fines de la semana pasada en redes sociales después de publicar un video en Instagram en el que parodia sobre el momento en el que fue al baño del citado local antes del asesinato de su entonces compañero de programa.

En el video, el también conductor y comediante está en el famoso restaurante "El Rey del Cabrito", en Monterrey, y dice: "Familia, voy al baño eh". Sus acompañantes se levantaron y respondieron: "No. Espérate. Vamos al baño juntos, todos". El conductor concluyó: "Ni mi familia me respeta".

Este video es imitación de uno realizado por influencers del canal de internet La Cotorrisa, que dieron vida a una escena similar pero en el interior de El Charco de las Ranas de Periférico.

Integrantes de La Cotorrisa y otros influencers hacen mofa del asesinato de Paco Stanley pic.twitter.com/yvSoMDnOPB — Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2022

"Me parece muy desagradable que haya hecho este señor eso. La neta es que jugar con la muerte de mi padre, su amigo, como él decía, me parece una bajeza total. Por otro lado, entre broma y broma... lo dejamos ahí, ¿no?", dijo Paul Stanley en una entrevista con medios este lunes.

El hijo de Paco Stanley recordó que Bezares no fue exonerado de su presunta participación, sino que el caso se cerró por falta de pruebas: "deja pensar muchas otras cosas porque cuando pasó todo eso pues ellos no salieron inocentes, salieron por falta de pruebas, entonces hay que tener cuidado con lo que uno hace".

"Sí me molesté, la neta, decía: ´¿Para qué contestar?´ Pero sí hay que contestar porque sí es una bajeza (...) Aprendes a vivir con este dolor pero luego pasan estas cosas (...) Este brother es la persona menos indicada para hacer estas bromas. Entiendo que por el dolor y todo lo que se pasó fue una catarsis, pero bueno. No sé si haya formas, pero él no las tiene", concluyó.