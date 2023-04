Tuvieron una amistad infinita

Fueron de los máximos galanes de la década de los 70 y 80 del cine mexicano. Juntos y por separado, Andrés García y Jorge Rivero provocaban suspiros a todas las mujeres de su época.

Pero, más allá de alguna rivalidad por la fama que tenían en sus años mozos, pues ambos eran considerados símbolos sexuales, Jorge y Andrés se hicieron buenos amigos.

Tiempo después el trabajo los separó, pero siempre existió el deseo de volverse a ver. García falleció el martes en Acapulco.

"Por supuesto que había un interés de reencontrarnos", compartió Rivero, de 84 años, en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

"Fuimos amigos desde hace muchos años. Más de 50 años", aclaró.

Los actores filmaron cintas como Paraíso (1970), Manaos, Rebelión en la Selva (1978), Las Mujeres de Jeremías (1981) y El Día del Compadre (1983).

"Después de que hicimos la película Paraíso nos hicimos amigos y trabajamos bastante juntos; íbamos por la República Mexicana a hacer presentaciones personales y ese tipo de cosas".

Andrés siempre fue visto y tratado como un buen amigo, sostiene.

La última vez que se vieron los dos amigos fue hace unos ocho años en México.

"Nuestra amistad era infinita. Trabajamos juntos, viajamos juntos y todo eso te une", afirmó.

Casi eran de las edad: Jorge le llevaba tres años al actor fallecido el martes en Acapulco. Entre ellos, aclara, no había disputa por ver quién era más galán, "Mira, nosotros no lo veíamos de esa forma, necesitábamos trabajar, lo único que queríamos era hacer cine".

Rivero compartió que la última vez que platicó vía telefónica con Andrés García fue hace siete meses; después tenía noticias de él por Margarita Portillo, esposa del fallecido actor.

"Yo hablé con su esposa hace un par de semanas; me dijo que no podía hablar (Andrés), pero que tenía un teléfono en la oreja, que me podía escuchar. Le dije: ´Lo que necesiten, aquí me tienen a sus órdenes, porque muchas veces hay un tipo de medicinas que no pueden conseguir en México; y les dije, si necesitan algo, lo único que tienen que hacer es hablarme por teléfono y yo te consigo la medicina y te la mando", contó Rivero.