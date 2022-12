Ridícula acusación

Durante el podcast High Low con Emily Ratajkowski, Thorne explicó las dificultades que ha enfrentado por esta polémica, ya que se cuestiona constantemente qué fue lo que hizo para que el director se sintiera así.

"Yo, estoy tratando de encontrar fallas en mí misma. Me pregunto ´¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste sentir así´", comentó Bella.

Pero Thorne recordó que ella no fue el problema, ya que solo era una niña, por lo que no hay motivo para pensar que estaba coqueteando cuando sólo tenía 10 años.

"Cuando estás en una sesión con el director, realmente no puedes decir o hacer nada. Haces la escena, saludas y te vas. No hay tiempo para sentarte y hacerlo sentir incómodo", recriminó la ex estrella Disney.