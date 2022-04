Junto a Camila Cabello y H.E.R, Carla Morrison fue una de las artistas femeninas elegidas para formar parte del Music Of The Spheres World Tour, de Coldplay, en el que funge como telonera de todas las fechas en México.

La invitación resultó un sueño hecho realidad para la cantante, quien ha sido fiel devota de la banda británica desde sus inicios.

Cuando me dijeron: ´Quieren que tú abras toda la gira aquí´, lloré todo el día, cocinaba y lloraba, y así cada que me acordaba y me caía el veinte". Carla Morrison, Cantante

SUPERFAN

"Cuando me dijeron: ´Quieren que tú abras toda la gira aquí´, lloré todo el día, cocinaba y lloraba, y así cada que me acordaba y me caía el veinte. Estoy mega feliz, porque soy superfan, fui a verlos hace unos años en el Foro Sol y lloré tanto, cada rola me pegaba muchísimo y me emocioné tanto que llegó un momento en el que agarré a mi esposo y le dije: ´Me voy a desmayar´. Me sentí como las fans de Elvis (Presley)", compartió Morrison, sin poder contener las risas.

La oriunda de Tecate, quien ya salió al escenario en las fechas de Coldplay en Monterrey y Guadalajara, así como en la CDMX, aseguró que vivía los momentos como algo único y totalmente memorable.

"Ellos están haciendo estadios, y pienso: ´Si yo me estreso con mis showcitos de 3 mil personas, imagínate con 70 mil´", bromeó la intérprete de 35 años.

LANZARÁ DISCO

Para la mexicana, el simple hecho de que uno de sus grupos favoritos le haya abierto un espacio para tocar parte de su nueva producción El Renacimiento, que lanzará este 29 de abril, con temas en los que sigue promoviendo temáticas como el amor propio y el empoderamiento femenino, es una meta cumplida.

"Para mí lo más importante es inspirar a otras mujeres y que se vean reflejadas en mí como yo en algún punto me vi reflejada con Julieta Venegas, Ely Guerra, Shakira, Adele, mujeres que me recuerdan mi potencial en un mundo tan mayoritariamente lleno de patriarcado.

"Porque a veces, en esta sociedad, una siente que no puede, porque nada más nació para hacer hijos y cocinar y eso no es cierto, entonces cuando te dan un espacio para comprobarlo dices: ´¡Qué chingón!´ Estoy muy agradecida de que ellos activamente quisieron apoyar a artistas latinas", expresó.