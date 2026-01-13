Pareciera que las apps de citas llegaron para revolucionar las relaciones, pero en realidad han desatado nuevas posibilidades de enredos clásicos de los enamorados, como lo constata Mónica (Ana de la Reguera) en el filme "Un hombre por semana".

La comedia romántica que se estrena este fin de semana en México es el primer largometraje codirigido por De la Reguera, actriz de filmes como "Nacho libre", "Cowboys & Aliens" y "The Forever Purge" ("La purga por siempre"). En este caso hizo mancuerna con el director Marco Polo Constandse, quien ha estado al frente de películas románticas como "Enfermo Amor", "La boda de Valentina" y "Cásese quien pueda".

"Estoy muy, muy emocionada", dijo De la Reguera en una entrevista reciente en la Ciudad de México. "Fue increíble tener esta oportunidad porque obviamente tengo ganas de dirigir, de seguir dirigiendo, pero pues para un primer largometraje yo creo que fue una gran escuela tener Polo al lado, yo aprendí muchísimo".

NUEVO RETO

De la Reguera estaba dispuesta a asumir el reto de codirigir y protagonizar la película, algo similar a lo que había experimentado en la serie de comedia "Ana" de la que fue creadora, guionista y productora ejecutiva. "Multitasking, ya sabes, soy de un egocentrismo brutal", dijo en broma la actriz veracruzana.

"Me gusta mucho la historia, me gusta mucho el proyecto. Este me lo ofrecieron primero como actriz y cuando pude traté de colarme y postularme para dirigir, porque me gustaba de verdad la historia y creía que es algo que me había pasado a mí, que estaba viviendo y que quería compartirlo, como con ´Ana´".

En el caso de Constandse su desafío fue abrirse de una manera que no había hecho antes en otras producciones para ir de la mano con De la Reguera en la toma de decisiones.

"Negociar ideas, esa es la cosa más compleja, negociar ideas que como director normalmente no haces", señaló. "Creo que una de las cosas que yo disfruto de este proceso es tener que exponer tus ideas en voz alta a alguien que tiene el mismo riesgo que tú y la misma es la misma posibilidad de opinión.

Normalmente, lo haces con tu fotógrafo, lo haces con los actores en coro, pero no alguien que tiene la corresponsabilidad y hay muchas cosas en la película, caminos que yo no hubiera tomado, que son propuestas de Ana".

LA TRAMA

En el filme Mónica cree tener todo en orden en su vida con su trabajo como correctora de estilo, acompañada de su gatita y su hija y su esposo (Roberto Quijano) hasta que él le confiesa que está teniendo otra relación y esto lleva a su divorcio.

Después de un largo año de soltería, sus amigas (Patricia Garza y Epy Vélez) la convencen de que abra su cuenta en una app de citas y la impulsan para que trate de conocer a todos los hombres posibles, de preferencia uno por semana. Pronto Mónica se da cuenta de que no todo es como dicen ser y que la búsqueda del match perfecto es algo abrumadora.

Para colmo, se topa con el perfil de su ex en la aplicación. "Me ha pasado casi todo, la verdad", dijo de la Reguera sobre su propia experiencia en este tipo de apps. "Lo que más me he llevado de las apps de citas son amigos. Y tengo cuatro, cuatro muy buenos amigos, que no jaló (funcionó), pero ahora son mis cuates, entonces eso es como ganar".

Lo mismo le pasa a Mónica cuando conoce a Bernardo (Martín Altomaro), quien como ella está divorciado y no ha podido encontrar el amor, pero lo que le duele más es no haberse podido llevar a su gato tras la separación. "Yo soy súper de gatos y todo mi TikTok, mi Instagram de gatitos.

Y la verdad, en la película no existía el gato (de Mónica) y yo fui insistente", dijo De la Reguera, quien señaló que ese fue el desacuerdo más grande que llegó a tener con Constandse. "Es importante que ella interactuara con algo. Y la otra es que yo decía es que esta amistad (con Bernardo) se construye a partir del gato y ahí empatizan mucho y entonces es que Mónica debe tener un gato". José María de Tavira interpreta a Santiago, el hombre más prometedor que conoce Mónica.

La cantante Amanda Miguel presta su voz como narradora, al tiempo que Mónica entona su clásica canción de despecho "Así no te amará jamás" a todo pulmón en la regadera.

La película es honesta al presentar el proceso por el que pasa Mónica, no todo es un éxito y conocer a tanta gente nueva puede crear ansiedad.

La cinta ya esta en cartelera nacional.