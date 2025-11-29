Un año sin Silvia Pinal

Se cumple un año de la muerte de la diva del cine mexicano Silvia Pinal, quien falleció a los 93 años tras complicaciones de salud derivadas de una neumonía, lo que le causó dos colapsos pulmonares antes de dar su último aliento.

Sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, no han dejado pasar este día sin dedicarle unas palabras a su madre, pues ambas tomaron, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, compartieron un mensaje pensando en ella.

"Mamá ha pasado un año, pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo. Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo ¡Sin ti pero eternamente contigo mamá!", escribió la mayor de ellas.

Alejandra Guzmán fue más reservada, ya que solamente publicó una fotografía de Silvia Pinal con un mensaje en el que se puede leer: "Te extraño, gigante y espectacular".

Además, Pasquel dijo en una entrevista con "Venga la Alegría" que ella y su familia se dieron cita en la tumba de Pinal, en donde estuvieron mucho tiempo limpiando la cripta, así como conversando con el espíritu de la primera actriz a un año de su muerte.

¿Cuál es la importancia de Silvia Pinal en el cine mexicano?

Silvia Pinal nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México. Desde muy joven comenzó su andar por el cine mexicano, pues en 1949 tuvo su primer papel pequeño en "El pecado de Laura". La primera actriz fue pieza clave de la llamada época de oro de la industria fílmica nacional, participando en cintas como El rey del barrio (1950), Un rincón cerca del cielo (1952) y Yo soy muy macho (1953).

Además, Silvia trabajó en la trilogía dirigida por Luis Buñuel, siendo la protagonista de: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y el largometraje Simón del desierto (1965), la primera de ellas siendo un hito en el cine. La historia de la película parece sacada de la misma mente de su director, pues al tocar temas como la violación y explorar la sexualidad combinada con la religión, junto al hecho de haber sido grabada en la España franquista, la pusieron en un enorme predicamento.