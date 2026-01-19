Esta fue la última publicación del diseñador Valentino en Instagram

Tras el fallecimiento de Giorgio Armani el pasado mes de septiembre de 2025, este lunes 19 de enero el mundo de la moda vuelve a vestirse de luto luego de confirmarse la muerte del diseñador de moda italiano Valentino Garavani a los 93 años, rodeado de sus seres queridos en su residencia en Roma, Italia.

Impacto de Valentino Garavani en la moda

Apodado como el "último emperador" de la moda, Valentino fundó la prestigiosa casa de moda que hoy lleva su nombre, conocida por su elegancia, alta costura y el característico "rojo Valentino", un tono intenso que nació de una función de ópera y que se convirtió en un sello particular en su carrera en la industria de la moda.

Con un estilo inspirado en el glamour del viejo Hollywood, sus creaciones se caracterizaban por el uso de materiales ultrafemeninos como la seda, el encaje y los finos bordados, así como una meticulosa atención al detalle, estableciéndose como un referente cultural y estético de la belleza, sofisticación y empoderamiento femenino.

Detalles sobre la carrera de Valentino Garavani

Marcando gran impacto en las pasarelas y alfombras rojas, Valentino vistió a un sinfín de celebridades y estrellas del mundo del cine, como Jackie Kennedy, Julia Roberts, Cate Blanchett, Jennifer López, Elizabeth Taylor, Sophia Loren y Anne Hathaway, con quien compartió un momento icónico en la pantalla grande durante su breve aparición en la película junto a Meryl Streep "El diablo viste a la moda".

Comprometido con extender el legado de su marca, así como la elegancia y la delicadeza de sus diseños, la última publicación de Garavani son algunas fotografías de un vestido de una de sus colecciones de alta costura llamada "The Hoffman Collection", del año de 1989.

Legado de Valentino Garavani en la alta costura

Esta colección, explica el post, está inspirada en la elegancia de la Viena de principios del siglo XX y en el trabajo del arquitecto austríaco Josef Hoffmann y el artista Koloman Moser, dos figuras que definieron la estética geométrica en el diseño.

La prenda de vestir es un vestido largo sin tirantes en satén duquesa de la colección de alta costura Otoño/Invierno 1989/1990 que reinterpreta elementos decorativos en blanco y negro de Josef Hoffman con incrustaciones y bordados geométricos y complejos que imitan formas arquitectónicas, reflejando la búsqueda del "arte total".

"La pieza se distingue por su elegancia clásica y su artesanía excepcionalmente sofisticada", señala la publicación. Esta colección se encuentra exhibida en el PM23, espacio cultural y de exposiciones de la Fundación de Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti ubicado en la Plaza Mignanelli 23 en Roma, Italia.