Tylor Chase busca rehabilitación con apoyo de Daniel Curtis Lee

La exposición que ha tenido Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, y protagonista de "El manual de supervivencia de Ned", finalmente parece dar frutos, ya que estaría por ingresar a un centro de rehabilitación tras haber estado en el hospital y vivir un momento de riesgo cuando Daniel Curtis Lee trató de salvarlo de su situación de calle.

Tylor Chase, de 36 años, diagnosticado hace una década con esquizofrenia y trastorno bipolar, lleva varios meses viviendo en las calles de California, pero su caso se viralizó cuando videos de él con aspecto deteriorado, ropa sucia y desgastada, y aparentemente bajo el influjo de sustancias, se subieron a la plataforma de TikTok.

El intérprete de Martin Qwerly recibió ayuda de su excompañero, el actor Daniel Curtis Lee, quien lo llevó a un hotel para resguardarlo en vísperas de Navidad, y aunque todo parecía ir bien, la situación no resultó como se pensaba.

Horas después, el hotel llamó a Curtis para informarle que Tylor se había escapado, y cuando entraron a la habitación, se encontraron con un panorama desolador: basura esparcida por todos lados, un refrigerador volcado y una tostadora dentro de la bañera.

Más tarde, Curtis Lee explicó en un video que días antes la familia de Tylor había intentado internarlo, pero el hospital lo dejó en libertad, ya que, por ley, no pueden retener a una persona si no es por su propia voluntad, ni permitir que un tercero intervenga.

¿Cómo ocurrió la situación de Tylor Chase?

Tylor Chase avanza para la rehabilitación. Tylor Chase, quien fue diagnosticado a los 26 años con esquizofrenia y trastorno bipolar, presentó de forma aguda y progresiva problemas de dependencia por el alcohol y las sustancias ilícitas.

Ahora ha comenzado el proceso para ingresar a un centro de rehabilitación después de que sus excompañeros de reparto le rogaron que buscara ayuda de salud mental y saliera de las calles, así lo reporta el sitio de espectáculos TMZ.

Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, California, quien ha sido un gran defensor de Tylor, le cuenta a TMZ que visitó a Tylor durante tres horas el día de Navidad, una visita que él llama un "punto de inflexión".

"Tenía que hacer algo. Finalmente encontré un centro de crisis que vino a realizar una evaluación in situ".

Jacob explica que el centro de crisis evaluó a Tylor y que los trabajadores decidieron que necesitaba atención médica en un hospital del área de Riverside. Tylor se encuentra en espera y recibe tratamiento antes de ser trasladado a un centro de rehabilitación.

Detalles sobre el apoyo de Daniel Curtis Lee

Joseph Méndez Jr., el padre de Tylor, confesó que como familia han intentado, sin éxito, ayudar a su hijo para que deje de vivir en las calles y se rehabilite.