Truenan y siguen trabajando

Si los truenes en una relación sentimental pueden ser muy complicados, imagínese si se trata de una o de dos personas públicas involucradas en temas del amor, entonces una separación o divorcio puede convertirse en una batalla desgastante, escandalosa y sin fin.

Pero hay personas del medio artístico que rompen el molde, y tras concluir su relación de pareja mantienen el respeto por su ex, e incluso pueden trabajar juntos.

BETO CUEVAS

El cantante Beto Cuevas y la ex modelo argentina Estela Mora son muestra de ello, pues siguen unidos en la parte laboral.

“En nuestro caso, nunca perdimos el contacto y nos queremos mucho, además tenemos algo maravilloso que son hijos en común y me parece que para la buena convivencia y el cariño en las familias es importante luchar por mantener una buena relación después de haber sido pareja”, sostuvo Beto, de 54 años.

A lo largo de tres décadas de carrera el chileno ha tenido que lidiar con muchos mánagers, pero ninguno tan bueno como su ex, aseguró.

“He terminado con todos porque me han jugado mal”, indicó, “en el caso de Estela seguimos siendo socios y es la madre de mis hijos, es la persona en quien confío a ojos cerrados, no sólo por la confianza sino porque es una mujer muy inteligente y sagaz para los negocios”.

La pareja se casó en 2002 y para el 2007 ya estaban separados. Legalmente siguen siendo marido y mujer, eso le ha costado algunos problemas a Beto con las novias que ha tenido, confesó.

“El punto es que seguimos trabajando juntos y ha funcionado muy bien nuestra relación”, dijo.

RAÚL ARAIZA

Otro caso de artista y mánager es la que forman Raúl Araiza y su ex esposa Fernanda Rodríguez, quienes pusieron fin a su historia de amor en 2019 luego de 24 años de matrimonio.

El conductor de Hoy, de 57 años, y la madre de sus hijas, Camila y Roberta, superaron el divorcio y siguen formando equipo.

“Mira que con Fernanda la relación quedó fenomenal, bueno, es mi mánager, ¡imagínate!, mamá de mis hijas”, compartió Raúl.

MIJARES Y LUCERO

Una muestra de que no sólo se puede trabajar con el ex sino también cantar juntos son Lucero y Mijares, quienes se casaron el 18 de enero de 1997 en una boda televisada y vista por millones de personas.

Su historia de amor llegó a su fin en 2011 y tras 20 años de separación se unieron el año pasado en un show streaming en el que se les vio cantando juntos. Ahora tienen una exitosa gira llamada Hasta Que Se Nos Hizo.

“Para tener una buena relación con un ex esposo o una ex esposa se necesita respeto, tolerancia y evidentemente no conectarse con rencores o resentimientos que podrían existir después una separación”, aseguró Lucero.

La ex pareja se ha ganado el aplauso del público por su talento, pero también el reconocimiento por el buen manejo de su relación.

“La fortuna que tenemos Manuel y yo es que nos llevamos bien, somos amigos, os respetamos y también admiramos la carrera de cada uno.

“Conservamos ese respeto como papás de nuestros hijos, como artistas y personas, la verdad es mucho más sano que estar enojados y peleando por cuestiones materiales que la verdad a veces son desgastantes. Es más fácil así por el bien de todos y los hijos la pasan bien”, agregó la cantante.

Juntos cantaron en Acapulco, Puebla, El Salvador y visitaron también Monterrey en un evento de carácter privado, pero la intención de ambos es seguir con la gira, además de atender sus compromisos por separado.

“Trabajar con ex esposo en mi caso yo no lo veo difícil, tal vez no es tan común en algunas parejas.

“Como nos llevamos bien, no hay más que buena onda y buena vibra y evidentemente disfrutamos nuestro trabajo juntos porque es cantar nuestras canciones y hacer duetos para que todos la pasemos bien en el escenario”, expresó la mamá de Lucerito y José Manuel Mijares.

MARIANA GARZA

En lo que se refiere al teatro, hay una ex pareja que continúa unida en cuestión de cariño, amistad y negocios, es la de la cantante y actriz Mariana Garza y el actor Pablo Perroni.

“Somos socios, mejores amigos y papás de nuestra hija”, indicó Perroni.

El actor y productor informó que el 17 de marzo celebraron ocho años del Teatro Milán, del cual son dueños.

Pablo y Mariana se casaron en 2006 y su divorcio llegó el 2019, son padres de la actriz María Perroni.

El aplauso del público es la mejor recompensa para las ex parejas de famosos que trabajan juntos; se alegran por el éxito que obtiene uno y el otro, pero lo más importante para ellos es la tranquilidad emocional de la familia.

“En ningún momento hemos querido dar un ejemplo ni mucho menos, ni queremos ser modelo a seguir de nada, simplemente hacemos lo que nos gusta hacer con el respeto que nos tenemos”, declaró Lucero, quien adelantó que cantará con Mijares en el Auditorio Nacional próximamente así como en otras plazas.