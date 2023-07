Llegaron ¡y triunfaron!

Ciudad de México

Más allá del cine y la televisión, algunas personalidades como Emma Stone, Daniel Radcliffe, Nick Jonas y Ricky Martin se animaron a plasmar sus dotes artísticas en una puesta en escena de Broadway. Aquí te contamos de qué forma triunfaron.

EMMA STONE

En 2014, la actriz Emma Stone llegó a Broadway con su participación en la puesta "Cabaret", donde interpretó a Sally Bowles.

Para Stone no fueron ajenos los escenarios teatrales, pues durante su infancia logró participar en algunas obras escolares.

El paso de Emma Stone en "Cabaret" fue para suplantar a Michelle Williams, pero esa situación no la hizo pensar en que su trabajo había sido demeritado, sino por el contrario, logró causar furor en Broadway con su impecable actuación.

DANIEL RADCLIFFE

No sólo es una estrella de cine. Daniel Radcliffe ha encontrado un buen lugar en el teatro, registrando en 2007 su debut en la obra "Equus", donde dio vida a Alan Strang.

La obra, que estaba presentándose en el West End de Londres, tuvo que ser trasladada a Broadway debido al éxito y críticas positivas alrededor de la actuación de Radcliffe.

Al final de la temporada, en 2008, la puesta en escena recaudó poco más de 2 millones 570 mil dólares.

NICK JONAS

Después de varias presentaciones en los escenarios teatrales, Nick Jonas apareció en Broadway como actor invitado en la famosa obra "Los Miserables", donde se puso en los zapatos del revolucionario Marius Pontmercy.

Su paso por los escenarios de teatro no quedó ahí, ya que en el pasado también participó en puestas como "La Bella y la Bestia" y el musical "Annie Get Your Gun".

RICKY MARTIN

Con sus dotes dancísticas y musicales, el astro boricua logró debutar en Broadway en 1995, al participar en "Los Miserables", con el personaje de Marius.

Este paso marcó huella en la carrera de Ricky Martin, quien más tarde tuvo que expandir su tiempo de residencia en Nueva York tras obtener un papel en el musical "Evita", donde el cantante se convirtió en el camaleónico "Che" del musical inspirado en la biografía de Eva Perón.

PAMELA ANDERSON

Como la diva que es, Pamela Anderson se consolidó como una estrella de Broadway tras formar parte de una temporada especial del emblemático musical de Bob Fosse, "Chicago".

La actriz y modelo canadiense se puso los tacones de Roxie Hart durante ocho semanas, en 2022.

BRYAN CRANSTON

Bryan Cranston supo saltar del éxito de las series y películas hasta los escenarios de Broadway, donde interpretó al expresidente de E.U., Lyndon Baines Johnson, en la obra de teatro "All The Way".

El actor de "Breaking Bad" ganó el premio Tony a Mejor Actor en un papel principal por este proyecto, lo que se traduce en su éxito en el teatro.

CATE BLANCHETT

Cate Blanchett debutó en Broadway en 2016, marcando un hito en cartelera y superó las expectativas del público, generando un millón de dólares en taquilla durante su primera semana.

La puesta en escena, titulada "The Present", contó con Blanchett como la protagonista, quien se encargó de darle vida a un guion del dramaturgo Antón Pávlovich Chéjov, adaptado por el esposo de la actriz, Andrew Upton, a una versión moderna.