Triunfa romance de Diego Klein y Lore Graniewicz

Por eso, dijo Klein en entrevista, agradece que esta retroalimentación inmediata en la red le dé una idea de lo impactante que puede ser una historia alterna a la de los protagonistas.

"No imaginábamos que le fuera a ir tan bien porque en la tele nunca se sabe qué va a funcionar o qué no. No queríamos ilusionarnos demasiado mientras estábamos grabando, pero sí fue muy lindo hacer esa historia.

"Mucha gente se siente muy involucrada con Britny y Santiago y creo que todo depende de la química que hay entre los dos", opinó Klein.

En la telenovela estelar de Las Estrellas, cuyos personajes centrales son Luis Alberto (Sebastián Rulli) y Mariana (Claudia Martín), lo que sucede entre el hijastro de Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) y la mejor amiga de la estelar ha sido muy comentado.

La dupla entre el aspirante a directivo que busca ganarse el respeto en la fábrica de la empresa al empezar a trabajar desde cero y la estilista suele aparecer con varias etiquetas en horario nocturno cada semana en Twitter. "Sí tenemos una química espectacular.

En el call back que hicimos en la audición se notó y era impresionante.

Ella se me acercó y me dijo 'oye, güey, siento como que a ti te conozco'. Nunca me había pasado que conectáramos tanto, y eso me dijo justo cuando lo hacíamos", recordó el intérprete de Santiago Hinojosa.

Y aunque se nota que Diego y Lore se llevan muy bien, entre ambos sólo floreció una gran amistad en la producción de Carlos Bardasano y donde Anilú Pardo los "juntó" en su papel de directora de casting.

"Nos hicimos muy amigos, nos escribimos casi todos los días, vamos comentando la novela juntos Nos encanta la relación entre Santiago y Britny, son personajes independientes, hay un amor muy grande entre ellos, y cuando sufren, les duele mucho".

En Los Ricos También Lloran, versión del clásico que protagonizó Verónica Castro en los 70, ambos actores han obtenido notoriedad ante la audiencia, pero se lo llevan con pies de plomo.

Además, se han vuelto de los favoritos para comentar en Instagram. "Ya sea lo que te dicen por tu trabajo en la tele, o lo que pasa en redes sociales, no debes creértela. No puedes poner tu autoestima en lo que te dicen: el que está afuera te aprueba, pero hay muchas personas que desaprueban.

"Lo que agradezco es que hay muy buenas críticas y que la telenovela da lo mejor. Está muy bien resumida (comparada con la original). Yo lo veo como un homenaje a lo que se hizo antes; está revisionada".

Klein nació en CDMX y estudió en Madrid en la Escuela de Teatro Cristina Rota, y allá radicó por casi una década, hasta que hace tres años regresó al País. Actualmente está en audiciones para distintas producciones y prevé estrenar dos proyectos, de los cuales hablará cuando se lo permitan.