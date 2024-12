Muere la madre de Erik Rubín, Myra Milaszenko

Por: El Universal

Noviembre 25, 2024 - 04:27 p.m.

El cantante Erik Rubín atraviesa por uno de los momentos más dolorosos de su vida; y es que esta tarde y a través de las redes sociales, confirmó el fallecimiento de su madre, Myra Milanszenko.

La noticia fue dada a conocer en la cuenta oficial de Instagram del exTimbiriche, donde no sólo compartió algunas fotografías de los momentos más especiales que pasaron juntos; también le dedicó un sentido mensaje de despedida:

"No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no duermes. Eres un millar de vientos que soplan y sostienen las alas de los pájaros. Eres el destello del diamante sobre la nieve. Eres el reflejo de la luz sobre el grano maduro. Eres la semilla y la lluvia benévola del otoño. Cuando despierto en la quietud de la mañana. Eres la suave brisa repentina que juega y me abraza. Eres las estrellas que brillan en la noche. No me pararé al lado de tus cenizas a llorar. No estás ahí, no has muerto."

Familiares, amigos y colegas del artista no tardaron en expresarle su cariño y solidaridad, entre los que destacan Alessandra Rosaldo, Federica Quijano, María León, Yahir y parte del equipo de "Hoy".

"Champ, no tengo palabras ni tendré, el único aliado en este momento es el tiempo. ¡Siéntete querido y amado por muchísimas personas que tenemos la oportunidad de tenerte en nuestra vida! Te abrazo muy fuerte", escribió la exKabah.

"Erik, lo siento mucho, te mando mucho amor", expresó Ximena Sariñana.

"Myra vivió al máximo, ahora nos toca seguir sus pasos y disfrutar cada instante de nuestra vida. Te quedas viviendo en nuestros corazones adorada Myra, gracias por tu amor y cariño", fue el mensaje que publicó Mia Rubín, hija mayor del cantante.

Hasta el momento no se tienen detalles sobre el deceso de Myra; sin embargo, se sabe que en las últimas semanas enfrentó graves complicaciones de salud.

Myra fue hospitalizada, en Puebla, en octubre de este año, debido a un tumor pulmonar; incluso fue sometida a una delicada cirugía para extirparle el pulmón. Incluso, la familia solicitó donadores de sangre para apoyarla en su tratamiento.