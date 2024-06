Encuentro con la realeza entre Travis, Swift y Príncipe Guillermo

Ciudad de México.- Travis Kelce, novio de Taylor Swift, aseguró que para él fue un gran placer conocer al Príncipe Guillermo y sus hijos Jorge y Carlota detrás del escenario del The Eras Tour en Londres aunque desconocía la etiqueta para dirigirse a él.

Durante el podcast New Heights, donde comparte micrófono con su hermano Jason Kelce, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs calificó a Guillermo como "el más genial", al recordar su encuentro del pasado 21 de junio.

"Como no estábamos en un evento real oficial y elegante, no tuvimos que hacer una reverencia. Si hubiera sido un evento oficial de reunión de la realeza, entonces si tendría que haber sucedido”, Travis Kelce, Jugador

UN PLACER CONOCERLOS

"Conocimos a la realeza, muchachos. Estaba la realeza en el espectáculo. Llegué temprano y conocí al Príncipe Guillermo ¿Qué tal eso? Él es el cabrón más genial. Él estaba allí con los pequeños Jorge y Carlota, y fue un verdadero placer conocerlos", dijo.

Sobre su experiencia, el atleta aseguró que batalló en el momento al no conocer la etiqueta que debía seguir para dirigirse al heredero al trono británico.

"No estaba seguro de si debía inclinarme ante ellos, hacer una reverencia o simplemente ser un idiota estadounidense y estrecharles la mano diciendo ¿qué onda amigo? Queríamos ser educados, especialmente en este lado del mundo", añadió.

En la reunión con la realeza también estuvo presente su hermano Jason, quien explicó que no tuvieron que hacer reverencia pero si mantuvieron una conducta de respeto .

también estuvo presente su hermano Jason, quien explicó que no tuvieron que hacer pero si mantuvieron una conducta de .

SIN REVERENCIAS

"Como no estábamos en un evento real oficial y elegante, no tuvimos que hacer una reverencia. Si hubiera sido un evento oficial de reunión de la realeza, entonces si tendría que haber sucedido. Me dirigía a él como su Alteza Real, y nunca me sentí castrado, y así fue. Eso fue lo más cerca que he estado", dijo Jason, riendo.

"Nunca te había visto respetar tanto a alguien. Dejaste tu cerveza a tres metros de ti", bromeó Travis.

"Eran personas maravillosas, y de eso se trata. Son parte de una monarquía y supongo que es difícil ser un ser humano con los pies en la tierra. Pero ellos terminaron siéndolo completamente", finalizó Jason.