Reaparece tras su retiro

En 2017, el tres veces ganador del Óscar, Daniel Day-Lewis, anunció su retiro de la actuación para dedicarse a su familia y vida privada; ahora, seis años después, el actor reapareció en el ojo público.

El histrión sorprendió a sus fans y a los medios al asistir a la premiere de la película "She Came To Me", la cual es dirigida por su esposa Rebecca Miller.

El histrión, de 66 años, desfiló de manera tímida por la alfombra roja realizada en Nueva York; sin embargo, nunca se separó de Rebecca, hija del afamado autor Arthur Miller. Ambos asistieron junto a su hijo Ronan, de 25 años.

"She Came To Me" es un filme independiente en tono de comedia romántica y es protagonizado por Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei.

La pareja se casó en 1996 y desde entonces han estado unidos manteniendo su vida familiar en estricta privacidad. Day-Lewis es extraño que haga apariciones públicas o realice entrevistas.