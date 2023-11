Rompe el silencio tras muerte de su padre

Ciudad de México

Andrea García reapareció durante la alfombra roja de la premier de "Radical", la película de Eugenio Derbez que se estrenó este fin de semana en Los Ángeles.

Fue así que "Ventaneando" no perdió la oportunidad se acercarse a la conductora y preguntarle acerca de cómo era la relación que había sostenido con don Andrés poco antes de que falleciera, pues la viuda del actor, Margarita Portillo, expresó que hace mucho tiempo que ninguno de los dos se hablaban, a tal grado que el galán de cine no incluyó a su hija en su testamento.

SE RECONCILIARON

Pero para Andrea, los problemas con su padre sí se pudieron arreglar en vida, pues contó al medio que tuvo tiempo de acercarse a él, aclarar las cosas y quedarse con el más bonito recuerdo que compartieron como padre e hija.

"Yo me siento en paz, tuve la oportunidad de conectar bonito, profundo, de alma a alma con mi papi antes de que falleciera, gracias a Dios, y eso es lo que me llevo", contó.

Para Andrea, quien el actor llegó a desconocer como su hija, los bienes materiales que don Andrés dejó no tienen ningún significado para ella, por lo que no le preocupa no encontrarse entre sus hereditarios, pues asegura que el mejor legado que su padre le pudo dejar fueron las enseñanzas y los buenos momentos que compartieron juntos.

"Yo, con lo que me quedo, la herencia de mi padre me la dejó en vida, pero es espiritual; todo lo que pude aprender de él, todas las cosas bonitas, las memorias, todo lo compartido, eso para mí es todo", destacó.

Por último, reconoció que nunca tuvo una relación cercana con Margarita Portillo, pues a pesar de que sí llegó a tratarla, entre las dos no existió la suficiente conexión para que surgiera buena comunicación entre ellas.

Con los que admitió que sí tiene una buena relación fue con Andrés Jr y Leonardo, sus hermanos mayores, que aunque no los ve seguido les guarda mucho cariño y cada que puede los saluda con mucho gusto, por el hecho de volverlos a encontrar.