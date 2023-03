Primera entrevista tras accidente

El actor arriesgó su vida para salvar a su sobrino. Como consecuencia del accidente, terminó con heridas graves y en cuidados intensivos.

En un breve adelanto de la entrevista, que se publicará en los próximos días, Renner recuerda que estuvo despierto todo el tiempo que duró el incidente y cuando fue trasladado al hospital.

Relató que, como resultado, su lista de lesiones abarca 30 huesos rotos. Por varios días, no pudo hablar con su familia porque se le dificultaba hilar palabras. Al final, decidió luchar por su vida.

"Elegí sobrevivir. Dije: ´No me vas a matar. De ninguna manera´", aseguró el histrión.

"Perdí mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me reabastecieron y me llenaron de amor y titanio", dijo el actor. "Ahora (cuando me miro al espejo) veo a un hombre con suerte".