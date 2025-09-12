Serán presentadoras en Emmys

Sydney Sweeney, Stephen Colbert y Sofía Vergara son algunos de los artistas que presentarán los Premios Emmy, que se celebrarán este domingo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California.

La 77.ª edición contará con un destacado grupo de estrellas que se sumarán al anfitrión Nate Bargatze en la gala transmitida en vivo desde el Teatro Peacock por CBS y en Paramount++ para algunos suscriptores, según Variety.