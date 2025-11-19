Miss Universo 2025: Fátima Bosch y el significado del traje nacional

La mexicana Fátima Bosch se llevó los aplausos al aparecer en la pasarela luciendo su traje nacional como parte de la competencia preliminar de Miss Universo 2025.

El diseñador del colorido atuendo, Fernando Ortiz, explicó el significado de éste, inspirado en Xochiquetzal, diosa azteca y tolteca del amor, la belleza, las flores, el placer y las artes. Combina ciertos elementos mexicas como es el hollín, cuyo simbolismo se refiere al renacimiento. El movimiento; la parte de los colibríes refleja a los guerreros mexicas que murieron en las batallas y que regresan como mensajeros en estas aves.

El diseño está lleno de simbolismo, espiritualidad y un mensaje de amor y luz, así lo dio a conocer Fernando Ortiz en una entrevista con Imagen Televisión.

¿Cuántas participantes hay en Miss Universo 2025?

Mujeres de 119 países llegaron a Tailandia a las actividades oficiales del certamen de belleza Miss Universo, cuya 74 edición se perfila como la más grande en número de participantes, con el debut de Palestina en la competencia. Bajo el lema "El poder del amor", esta edición busca resaltar "la fuerza, compasión e inclusión" de las mujeres alrededor del mundo.

¿Quién será la nueva reina de Miss Universo?

La nueva reina sucederá a la danesa Victoria Kjaer, quien obtuvo el título en 2024 en México y durante su año de reinado visitó cerca de 30 países como imagen de la organización.