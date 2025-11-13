Lanzan primer avance

Nintendo e Illumination sorprendieron al mundo gamer al presentar el primer tráiler oficial de "Super Mario Galaxy: La película", la esperada secuela de "Super Mario Bros: La película" (2023). El adelanto se estrenó esta mañana durante un Nintendo Direct especial, confirmando que los héroes dejarán atrás el Reino Champiñón para explorar galaxias inspiradas en el legendario videojuego Super Mario Galaxy (2007, Wii).

Entre planetas coloridos, gravedad cambiante y criaturas nuevas, el avance muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad enfrentándose a un nuevo enemigo: Bowser Jr., el hijo del villano más temido del universo de Mario.

Uno de los momentos más comentados del tráiler fue la aparición de Rosalina, la princesa guardiana del cosmos.La ganadora del Óscar Brie Larson (Room, Captain Marvel) presta su voz al personaje, convirtiéndose en una de las grandes incorporaciones al elenco. En el video, Rosalina guía a los misteriosos Lumas, pequeñas estrellas vivientes que acompañan a Mario y Peach en su viaje espacial.

COLOR Y HUMOR

Además, el actor y cineasta Benny Safdie (Good Time, Oppenheimer) se suma como la voz de Bowser Jr., mientras el reparto original regresa: Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser) y Keegan-Michael Key (Toad).

El tráiler revela que la estética seguirá siendo marca de la casa: colorida, dinámica y llena de humor, con el toque distintivo del estudio Illumination, responsable de Mi villano favorito y Minions.

Los fans también reconocerán efectos de sonido clásicos de la saga y referencias directas al videojuego original de 2007, considerado uno de los títulos más innovadores del universo Mario.

El tráiler revela que la estética seguirá siendo colorida, dinámica y llena de humor.

LA DIRECCIÓN

La cinta está dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, mientras que el guion corre a cargo de Matthew Fogel, autor también de Minions: Nace un villano.

Nintendo confirmó que la película llegará a los cines de México el 2 de abril de 2026, un día antes del estreno mundial (3 de abril). El lanzamiento coincide con el 40 aniversario del primer videojuego de Super Mario Bros, lo que convierte esta secuela en una de las producciones más esperadas de 2026.

El reto no es menor: la primera entrega recaudó 1,360 millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la adaptación de videojuego más exitosa de la historia y la segunda película más taquillera de 2023, solo detrás de Barbie.

Con el éxito de Mario, Nintendo consolida su apuesta por el cine. Además de esta secuela, la compañía trabaja junto a Sony Pictures en una adaptación live-action de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball (El corredor del laberinto), cuyo estreno está previsto para marzo de 2027.

SU ESTRENO

Nintendo confirmó que la película llegará a los cines de México el 2 de abril de 2026, un día antes del estreno mundial (3 de abril). El lanzamiento coincide con el 40 aniversario del primer videojuego de Super Mario Bros, lo que convierte esta secuela en una de las producciones más esperadas de 2026.