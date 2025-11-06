Al cine muy navideña

Julieta Venegas se une a los invitados especiales que traerá la nueva película de “31 Minutos: Calurosa Navidad”, donde se muestran más detalles de la historia y los personajes que volverán.

Este nuevo proyecto del programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano ha emocionado a los fanáticos, ya que han pasado más de 11 años desde el último estreno de una producción protagonizada por Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y los demás personajes de Titirilquén.

En el tráiler de “Calurosa Navidad”, los entrañables personajes del noticiero enfrentan una inesperada crisis: una ola de calor azota la ciudad justo en plena Navidad. El problema crece cuando se anuncia que Santa Claus no podrá llegar para repartir los regalos debido a las altas temperaturas.

SE SUMA A ELENCO

Ante esta situación, Juan Carlos Bodoque emprende una misión rumbo al Polo Norte para recuperar los regalos y salvar las fiestas decembrinas. En esta aventura, Julieta Venegas se une al elenco con una participación especial que promete traer música, humor y espíritu navideño al clásico programa infantil.

La película “31 Minutos: Calurosa Navidad” se estrenará el 21 de noviembre a través de Prime Video, marcando el regreso de uno de los shows más queridos de Latinoamérica.

Este regreso llega poco después del exitoso Tiny Desk de 31 Minutos, presentado en septiembre, donde los títeres interpretaron algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Mi muñeca me habló” y “Bailan sin César”. El video ya supera los 11 millones de reproducciones en YouTube, demostrando que el fenómeno sigue más vivo que nunca.