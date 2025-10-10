Muere el cantante Fede Dorcaz; el programa "Hoy" lo despide

El cantante y compositor argentino Fede Dorcaz falleció a los 29 años de edad en la Ciudad de México, y fue el programa matutino "Hoy", quien confirmó la noticia y dio el pésame a la familia del artista que estaba picando piedra en México para triunfar como cantante, además, estaba contemplado para formar parte de "Las estrellas bailan en Hoy".

El programa conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, lamentó la noticia con un mensaje compartido en redes sociales; supuestamente Fede habría fallecido tras resistirse a un asalto mientras viajaba en su camioneta en Anillo Periférico, en la Ciudad de México.

"La familia de 'Hoy' lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en 'Hoy'. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz".

Fede Dorcaz, quien también era modelo, se sentía agradecido con México por ser un país con oportunidades artísticas, recientemente se presentó en la Arena Monterrey como parte de una invitación de una estación de radio.

"Probablemente uno de los momentos más lindos de mi vida y mi carrera, todo lo que un día soñé está pasando y acabamos de cantar en el Arena Monterrey" Gracias por todo el amor y cariño que me dieron... nunca lo voy a olvidar y ojalá sea el principio de muchas más ... Gracias por invitarme a cantar".

En su sitio web compartió lo mucho que soñaba con triunfar como cantante.

"Sé el esfuerzo que implica una carrera como ésta, pero hay que dedicarle tiempo y ser constante. Muchas veces pienso que el destino existe, pero que también tenemos el PODER de cambiar ese destino con un arma tan poderosa como la disciplina. No hay nunca que dejar de intentarlo. Hay que ser perseverante para lograrlo, se trate de la música o de la vida. ¡Todos podemos!".

Fede era novio de la influencer Mariana Ávila.