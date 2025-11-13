Tortas gratis en CDMX en concierto de Linkin Park

Tras la original "tamaliza" que Linkin Park organizó durante su última visita a México, la banda estadounidense reinventó su idea al anunciar que tendrá un puesto de tortas en la Ciudad de México como parte de las sorpresas que tienen preparadas para sus fans, previo a su presentación en el festival Corona Capital el próximo domingo.

Por medio de redes sociales, se difundió el anuncio inspirado en los icónicos rótulos de arte popular mexicano diseñado por Alina Kiliwa, donde la banda invita a sus fans a su puesto de tortas que serán gratis para las primeras 50 personas en llegar.

UBICACIÓN DEL PUESTO

La cita para acudir a "Tortas Los Linkin" será este jueves y viernes en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Además de las tortas, los fans podrán adquirir mercancía oficial de la banda como playeras, sudaderas, gorras, tote bags, posters y pines.

El puesto ofrecerá a sus visitantes tortas con sabores inspirados en las canciones de Linkin Park y estará ubicado dentro de Mercado Colima, en Colima 395, Roma Norte, Ciudad de México.

TORTAS LINKIN PARK "FROM ZERO"

EL MENÚ

El menú "From Zero", estará compuesto por cuatro variedades de tortas para todos los gustos:

Heavy is the Crown: Pierna horneada, milanesa, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Emptiness Machine: Pierna horneada, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

Cut the Bridge: Milanesa, queso Oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y agua