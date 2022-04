Yo toqué fondo por muchas cosas, me sentí mal conmigo mismo, no me gustaba lo que veía en el espejo y llegué a odiarme". José Madero, cantautor

En los últimos dos años, confinado por la pandemia y entre tambaleos emocionales, José Madero tocó fondo y no se gustó ni a sí mismo, por lo que su mejor manera de exponerlo fue escribiendo canciones.

Exitoso y con fans incondicionales que diariamente le demuestran su apoyo, el líder del extinto Pxndx afirmó que los estereotipos sobre la ansiedad y depresión pululan, y que, lejos de avergonzarse o sentirse mal anímicamente, recurrió a sus amigos para no ahogarse.

"No quiero frivolizar el tema, porque sé que es una condición muy delicada, y creo que la depresión es una enfermedad muy seria. Yo toqué fondo por muchas cosas, me sentí mal conmigo mismo, no me gustaba lo que veía en el espejo y llegué a odiarme.

Simplemente pasó y quise mejorar, salirme de ahí, y lo mejor fue hablar con personas muy cercanas", contó en entrevista.

La situación lo llevó a desahogarse y externar su sentir y agradecimiento en "El Último Diluvio", anticipo del disco Giallo, que saldrá en streaming el 26 de mayo y días después en forma física.

Madero comentó que, si bien ha ido a psicoterapia por ciertos periodos, encontró el mejor bálsamo para sus males, y los mejores consejos, en seres próximos a él.

"Sabemos que la terapia funciona, pero en este caso me hizo bien hablarlo. Hay muchos estereotipos de que si tienes dinero, o amor, todo funciona, pero si no tienes amor propio, no sirve.

"No soy quién para poner el ejemplo de algo, pero si alguien está deprimido o tiene ansiedad o algún trastorno emocional, no debe tener pena ni vergüenza por hablarlo. Vivimos un tiempo en que la salud mental debe ser tomada muy en serio, y lo mejor, y lo primero, es hablarlo.

Con amigos, con seres queridos, con profesionales, pero debemos hacer algo", señaló el intérprete de "Plural Siendo Singular".

Madero confirmó las fechas del Giallo Fantastique Tour, el cual lo llevará al Auditorio Nacional el 10 de junio, a la Arena Monterrey el 21 de octubre y al Teatro Telmex de Guadalajara el 5 de noviembre, más otras ciudades en México, Estados Unidos y Sudamérica.

Con casi un millón de oyentes mensuales en Spotify, recibió de parte de Alfredo Delgadillo, managing director de Universal Music México, un Disco de Oro por su álbum Psalmos (2019), el cual equivale a 70 millones de streams o reproducciones del material completo.