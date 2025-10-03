Janet Jackson y su sobrina Paris Jackson protagonizaron un inesperado reencuentro que disipó momentáneamente los rumores sobre tensiones familiares, durante la Semana de la moda de París.

Tía y sobrina compartieron momentos previos al desfile de Tom Ford para la colección Primavera/Verano 2026, marcando su primera aparición pública juntas desde 2022.

Tras el fallecimiento del Rey del Pop, Michael Jackson, comenzaron a circular versiones sobre conflictos entre Paris y Janet. Sin embargo, durante este encuentro Paris se acercó rápidamente a Janet para abrazarla, mientras que la cantante correspondió con una sonrisa y cerrando los ojos, según medios internacionales.

Ambas lucieron atuendos negros adaptados a su estilo. Tom Ford complementó el look de Paris con tacones puntiagudos y anillos de oro, mientras que Janet optó por un conjunto de blazer y falda larga de satén. No se confirmó si se sentaron juntas durante el desfile.