Triunfadoras absolutas

PERREAN

Regina Murguía cumplió su promesa y, al quitarse el traje de Ajo, "perreó" al ritmo de Anitta, lo cual dejó con la boca abierta al investigador Juan Pablo Zurita.

Angie Tadeo declaró que transmitir energía sin revelar su identidad fue una de las grandes experiencias que vivió en el reality show.

Tanto Regina, como Angie, Karla Díaz-Leal y Melissa López decidieron qué personaje elegir de las frutas y la verdura, por medio de "papelitos", totalmente al azar.

Regina reveló que ella no quería ser Ajo: "Yo dije: no manchen, o sea tres frutas y yo... pero cuando lo vi supe que estaba hermoso, me dio vida, no nos dejábamos de mover nunca".

Este era su disfraz.

LA ROMPEN

Carlos Rivera resaltó que pese a que a lo largo de las temporadas se ha mostrado todo tipo de personalidades, las integrantes de JNS llegaron a romper con todo.

"El día que apareció ese huacal de verdad fue de ¿qué es esto? Que primero empezó una y luego otra, luego se sumaron las otras dos, fue romper con paradigmas, hicieron que se reinventarse ´¿Quién es la máscara?´"

Melissa afirmó que lo que se vivió en este show es 100 por ciento real:

"Van a tu casa a tomarte medidas, te tapan la cara, te piden que todas tus fotos las voltees para que nadie vea quién eres, llegas a Televisa, te recogen en un carrito de golf, que está todo tapado, es impresionante la magia que se vive", detalló.

EL SEGUNDO LUGAR

Primer sitio Huacal, segundo lugar fue para el dragón color rosa de "Alebrije" quien era Ana Bárbara y el tercer lugar fue para el monstruo de cinco cabezas de "Bunch", cuyo famoso que estaba detrás fue el actor y comediante Ricardo Margaleff.