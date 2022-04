Todas hemos sufrido acoso.- Flans y Pandora

"Yo creo que a todas las mujeres de este País, no necesariamente del medio artístico, sino en el camión, en la calle, en todas partes. La mujer que diga que no ha sufrido acoso es hombre", aseguró Ilse.

Afortunadamente, ahora ellas tienen voz para denunciar lo que le pasa, ya que hasta hace unos años no era así, señaló Mimí. Isabel dijo que si antes no se denunciaban ciertas situaciones es porque tal vez no estaba tan abierto este tema.

"Y hoy te dicen: 'Si alguien te golpea, te viola o abusa de ti, en el sentido que sea, denuncia. Y eso es muy importante, bendito sea Dios que esto ya está sucediendo".

Antes cuando un hombre obligaba a su esposa a tener relaciones sexuales no era un delito, señaló Mimí. Al cuestionar a Mimí si en algún momento alguien le hizo un tocamiento indebido, y esto fue "normalizado", su respuesta fue un sí.

Hoy en día cuando un hombre se acerca a las Flans y les agarras de la cintura, ellas le dicen: "Por favor del hombrito". Mayte de Pandora compartió que en una de sus primeras presentaciones un "chiquillo de 12 años", subió al escenario las besó y les tocó el busto.

Las cantantes fueron cuestionadas por el caso de Sasha Sokol, quien reveló en redes el daño que tuvo una relación con el productor Luis de Llano Macedo cuando tenía 14 años y él 39.

"Deja tú a Sasha, a todas las mujeres que han sido abusadas, esas mamás que gritan, que destruyen y golpean, ¿cómo no se van a manifestar? Yo apoyo al 100 por ciento a esas mujeres que luchan por la justicia", señaló Fernanda.