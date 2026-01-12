Muere a los 69 años

Muere a los 69 añosLa noticia fue confirmada por su publicista, quien informó que murió en su casa en California
El estadounidense T.K. Carter, recordado por su actuación en el clásico de terror The thing y por la entrañable serie Punky Brewster, falleció a los 69 años, reportó Variety.
La noticia fue confirmada por su publicista, quien informó que murió en su casa en California, sin que se sospeche de causas violentas. Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas, Carter, quien también dio voz en Space Jam, destacó en tv y cine por su versatilidad para varios géneros.
