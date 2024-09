Tito Jackson, integrante de The Jackson 5, fallece a los 70 años

Tito Jackson, uno de los hermanos que formaron el querido grupo pop The Jackson 5, murió a los 70 años.

Tito fue el tercero de nueve hijos de la familia Jackson, que incluye a las superestrellas mundiales Michael y su hermana Janet, entre otros creadores de música, cuyas canciones siguen siendo escuchadas hoy en día y han vendido cientos de millones de copias.

"Con gran pesar anunciamos que nuestro amado padre, y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Tito Jackson, ya no está con nosotros. Estamos conmocionados, tristes y desconsolados. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar", dijeron sus hijos TJ, Taj y Taryll Jackson en un comunicado publicado en Instagram el domingo por la noche.

Los Jackson 5, uno de los últimos grandes grupos lanzados a través del imperio Motown de Berry Gordy, incluían a los hermanos adolescentes y preadolescentes Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y el vocalista Michael. Gordy los contrató a finales de la década de 1960, cuando el poder de Motown estaba decayendo y los gustos estaban cambiando del pop-soul de Motown a los sonidos más funky de Sly and the Family Stone.

"I Want You Back", el gran éxito del grupo, se inspiró abiertamente en Sly and the Family Stone y encabezó las listas de éxitos en 1969. Los Jackson siguieron con tres canciones en el primer puesto de las listas de popularidad "ABC", "The Love You Save" y "I'll Be There", y también llegaron al top 5 con "Mama's Pearl" y "Never Can Say Goodbye".

Algunos calificaban a su música "soul de goma de mascar".

A mediados de la década, el atractivo de los Jackson 5 se estaba desvaneciendo y el grupo, excepto Jermaine, se mudó a Epic y se rebautizaron como The Jacksons. Sus últimos éxitos incluyen "Enjoy Yourself", "Lovely One" y "Shake Your Body (Down to the Ground)". Michael Jackson se convirtió en un artista solista multiplatino en la década de 1980 y sus colaboraciones con sus hermanos se volvieron raras después del álbum de 1984 "Victory".

Los Jackson 5 fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll en 1997, presentados en la ceremonia por su amiga de toda la vida, Diana Ross.

Crecieron en Gary, Indiana, los Jackson 5 se habían formado bajo la guía de su padre, Joe Jackson, un trabajador siderúrgico y guitarrista. Michael y su hermana La Toya lo acusaban de comportamiento abusivo. Toriano Adaryll "Tito" Jackson era el miembro menos escuchado del grupo por su papel de corista y guitarrista.

Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009. En declaraciones a The Associated Press en diciembre de ese año, Tito Jackson dijo que la muerte de su hermano menor unió más a la familia.

"Diría que definitivamente nos acercó un paso más el uno al otro. Reconocer el amor que nos tenemos el uno al otro cuando uno de nosotros no está aquí, qué gran pérdida", dijo, y agregó que personalmente nunca "estaría en paz con eso".

"Todavía hay momentos en los que no me lo puedo creer. Así que creo que eso nunca va a desaparecer", dijo.

En 2014, Jackson dijo que él y sus hermanos todavía sentían la ausencia de Michael Jackson en sus conciertos, que continuaron en giras internacionales.

"No creo que nos acostumbremos a actuar sin él. Se le echa mucho de menos", dijo, señalando que su espíritu "está con nosotros cuando actuamos. Nos da mucha energía positiva y nos pone muchas sonrisas en la cara".

Días antes de su muerte, Jackson publicó un mensaje en su página de Facebook desde Múnich, Alemania, el 11 de septiembre, donde visitó un monumento a Michael Jackson con sus hermanos.

"Antes de nuestro show en Munich, mis hermanos Jackie, Marlon y yo, visitamos el hermoso monumento dedicado a nuestro querido hermano, Michael Jackson. Estamos profundamente agradecidos por este lugar especial que honra no sólo su memoria, sino también nuestro legado compartido. Gracias por mantener vivo su espíritu", escribió.

Tito Jackson fue el último de los nueve hermanos Jackson en lanzar un proyecto en solitario con su debut de 2016, "Tito Time". Lanzó una canción en 2017, "One Way Street", y le dijo a la AP en 2019 que estaba trabajando en un segundo álbum.

Jackson, nacido el 15 de octubre de 1953, dijo que deliberadamente se abstuvo de seguir una carrera en solitario, porque quería concentrarse en criar a sus hijos T.J., Taj y Taryll, quienes formaron su propio grupo musical 3T. El sitio web de Jackson ofrece un enlace a un sencillo con 3T y Stevie Wonder titulado "Love Each Other".

A Jackson también le sobreviven sus hermanos Jermaine, Randy, Marlon y Jackie, sus hermanas Janet, Rebbie y La Toya, y su madre, Katherine. Su padre murió en el 2018.

La muerte de Jackson fue reportada por primera vez por Entertainment Tonight.