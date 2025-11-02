Tito Fuentes, de Molotov, toma con humor su supuesta muerte

El músico Tito Fuentes posteó una publicación el pasado miércoles, 29 de octubre, a través de la que se reportaba su presunta muerte. El guitarrista de Molotov tomó con humor el trascendido, afirmando que, por Halloween, se había disfrazado de sí mismo, pero en su versión zombie.

Desde que el músico dio a conocer los efectos colaterales que tuvo en su salud, el consumo de sustancias y la ejecución de prácticas insanas, han sido más los mensajes de aliento y las muestras de cariño de sus fans, que lo han apoyado, sin importar que su decisión de priorizar su vida personal supusiera una pausa en su quehacer en Molotov.

Sin embargo, también ha habido quienes han abusado del hecho de que Tito hablara tan abiertamente de su situación para desinformar respecto a su estado. Esto sucedió la semana pasada cuando la cuenta de X "@PandadelAmor20" escribió la supuesta noticia de su deceso, sólo un par de horas antes de que el propio Tito posteara la gran emoción que le causaba volver al escenario para tocar, de nueva cuenta, con la banda, durante el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes por su trigésimo aniversario.

¿Cuál fue la respuesta de Tito Fuentes?

Despreocupado, como suele ser, Fuentes escribió a sus fans que, si se encontraban con él en futuros días, se trataría probablemente de su versión zombie. "Si me ven por ahí, mi disfraz es de dead man walking, lol".

¿Qué ocurrió con la cuenta que difundió la noticia falsa?

A pocas horas del concierto de Molotov en el Palacio, la misma cuenta, que comparte noticias extraoficiales de otros temas, publicó una fotografía en donde, aparentemente, incendiaba los álbumes y otras pertenencias relacionadas con la banda, afirmando que, pese a que era un auténtico fan de Molotov, reprobaba la pronunciación de Miky Huidobro y Paco Ayala, relacionada al gobierno actual.