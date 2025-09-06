Tito Fuentes de Molotov: Pausa por adicción y recuperación personal

El cantante y guitarrista, Tito Fuentes, integrante de la banda de rock mexicana Molotov reapareció, luego de poner pausa a su carrera a consecuencia de sus problemas de adicción.

En entrevista para Playboy México, el guitarrista confesó que su alejamiento de la banda era una acción necesaria para poder concentrarse en recuperar su salud, tras décadas de excesos y descuido personal.

Tito Fuentes, de nombre de pila Ismael, contó que el estilo de vida del rock lo llevó a caer en fuertes adicciones y a un descuido de su persona que lo condujo al límite. El artista también reveló que desde que inició su proceso de recuperación ha sido sometido a 11 cirugías.

"Al final, es una consecuencia de mis actos, llevó 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas", contó el músico al medio mencionado.

Fuentes afirmó que uno de los peores episodios en su recuperación fue el coma inducido que tuvo que enfrentar, tras complicaciones en una de las cirugías. De acuerdo con el cantante, fue ese el momento en el que decidió tomar acción para sanar, tanto física, como emocionalmente.

"En el hospital, en la última intervención, algo salió mal y me mandaron tres días a coma inducido, a dormir, o sea, estuve muerto en vida dos días y medio, casi tres y, ahí, fue que algo cambió en mí, desperté y dije: bueno ya, a cuidarme".

Pese a su actual pausa con el grupo musical, Tito Fuentes afirmó que no es el fin de su relación con la banda y que volverá "cien por ciento", solo que por ahora, su prioridad es cuidar su salud y sanar personalmente: "Molotov, al final, es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia".

¿Quién es Tito Fuentes?

Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como Tito Fuentes, es un cantante y guitarrista mexicano; es integrante de la banda Molotov desde 1995, año en que fue fundado el grupo musical.

Nació en la Ciudad de México -en ese entonces, Distrito Federal- el 6 de septiembre de 1974, lo que significa que actualmente tiene 51 años.

Desde joven, Tito Fuentes mostró gran interés por la música y el género del rock. Antes de formar parte de Molotov, Fuentes era parte de un grupo de rock llamado "La Candelaria", del cual también formaba parte Micky Huidobro -uno de los otros integrantes de su actual banda-.

En 1997, dos años después de que fundaran Molotov, el grupo sacó su primer álbum, titulado "¿Dónde jugarán las niñas?".

Como compositor, su estilo se caracteriza por estar enfocado a la crítica social y política de la población mexicana; y es el autor de varios de los temas más conocidos de la banda, como "Voto Latino", "P*to", "El Mundo", "Here We Kum", "Yofo", entre otros.